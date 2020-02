Popoln norveški dan v Östersundu

Švedski Östersund je gostil prvo tekmo tako imenovanega Ski Toura v sklopu svetovnega pokala v smučarskih tekih. Na posamičnih preizkušnjah v prosti tekmi so popolnoma prevladovali Norvežani, ki so tako v ženski kot v moški konkurenci slavili trojno zmago. Pri dekletih je zmagala Therese Johaug, pri moških pa Sjur Roethe.



V ženski preizkušnji na 10 kilometrov je skupno vodilna Therese Johaug prehitela rojakinji Heidi Weng (+45,6) in Ingvild Flugstad Oestberg (+47,3). Od dveh Slovenk na startu je bila boljša Anamarija Lampič, ki je bila 16.



Norveško prevlado sta sicer potrdili še Ragnhild Haga na petem in Astrid Jacobsen na šestem mestu. Vmes se je uspelo prebiti le Švedinji Ebbi Andersson na četrto mesto, zaostala je 53,1 sekunde za zmagovalko.



Lampičeva je po polovici proge na 16. mestu zaostajala 49 sekund za Johaugovo, v drugih petih kilometrih pa izgubila še slabo minuto ter končala na 16. mestu z 1:42,5 minute zaostanka. Katja Višnar pa je bila ves čas bolj v ozadju, po polovici je bila na 66. mestu med 68 uvrščenimi tekmovalkami, kjer je tudi končala preizkušnjo. Zaostala je 3:36,5 minute.



»S tekmo sem zadovoljna, bilo je solidno. Za moj 'skate' je to še vedno odličen rezultat. Startala sem kar suvereno, a sem takoj po 500 metrih videla, da v meni ni bilo tiste energije, takoj sem čutila noge. Ni bilo tistega svežega občutka v nogah. Že takoj po startu sem trpela do cilja. Sem pa dala vse od sebe, tako da moram biti zadovoljna z današnjo tekmo,« je povedala Lampičeva.



V skupni razvrstitvi so na prvih treh mestih Johaugova (1740 točk), danes desetouvrščena Rusinja Natalija Neprjajeva (1238) in Wengova (1168). Lampičeva je ostala osma s 629 točkami, Višnarjeva pa je 41. s 107 točkami.



Tako kot Norvežanke pa so tudi Norvežani popolnoma nadvladali tekmece. Na 15-kilometrski preizkušnji je Roethe prehitel Simena Hegstada Kruegerja (+1,7) in Finna Haagena Krogha (+16,6).



Za norveško premoč je poskrbel tudi četrtouvrščeni Martin Johnsrud Sundby, ki je zaostal 17,3 sekunde. Skupno vodilni Rus Aleksander Bolšunov je preizkušnjo končal na petem mestu.



V deseterici sta bila sicer še dva Norvežana (Hans Christer Holund na šestem in Paal Golberg na osmem mestu) in dva Rusa (Denis Spicov na devetem in Ivan Jakimuškin na desetem mestu) ter Francoz Adrien Backscheider, ki je bil sedmi. Sicer pa je bil prvi, ki ni član norveške, ruske ali francoske ekipe, Britanec Andrew Young na 15. mestu.



Slovenca Miha Šimenc in Janez Lampič sta bila bolj v ozadju, Šimenc je pristal na 78. (+3:36,5), Lampič pa na 87. mestu (+4:48,3) med 90 uvrščenimi.



Skupno ima Bolšunov 1684 točk, sledita mu Norvežana Johannes Hoesflot Klaebo (1222) in Roethe (932). Šimenc je 52. s 73 točkami, Lampič pa 114. z 11 točkami.



V nedeljo pa bosta na istem prizorišču še zasledovalni preizkušnji v klasični tehniki. Nova serija tekmovanj, naslovljena kot Ski Tour, se bo sicer končala prihodnjo nedeljo v Trondheimu, vmes pa bodo še preizkušnje v Areju in Merakerju.