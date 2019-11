FOTO:Popravni izpit Jakova Faka v luči pričakovanja Pokljuke 2021

Ljubljana



Fak in Bauer na štartu v nedeljo

Na sliki Klemen Bauer. Novinarska konferenca slovenske biatlonske reprezentance ob uspehu Klemena Bauerja, ki je osvojil dve medalji na Svetovnem prvenstvu v poletnem biatlonu. Ljubljana, 27. avgust 2019 Foto Leon Vidic/delo

Johannes Thingnes Bø nadaljuje po poti norveških asov biatlona. FOTO: Matej Družnik/Delo

AFP Dorothei Wierer se nasmiha naslov najboljše športnice leta na Južnem Tirolskem.

- Kot ponavadi v zadnjih letih so slovenski biatlonci večji del novembra preživeli v Skandinaviji. Bazni tabor sklepnih priprav za začetek tekmovalne sezone so imeli na Norveškem, jutri se bo sezona svetovnega pokala začela na sosednjem Švedskem. Östersund bo dvignil zastor biatlonske zime, drugače je bilo le pred enim letom, ko je bila premiera na Pokljuki, v centru švedskega biatlona pa nato svetovno prvenstvo.Na največjem tekmovanju prejšnje zime pri slovenski reprezentanci niso uresničili pričakovanj, pravzaprav se jim je že marsikaj med sezono sfižilo ob ponavljajočih se zdravstvenih težavah, srebrnega olimpijca iz Pjongčanga 2018. Ko pa je bil »pravi« in dovolj telesno močan, je brez zgrešenega strela prispeval levji delež pri štafetnem 5. mestu: tako visoko je bila na svetovnem prvenstvu slovenska četverica le še leta 2003 v Hanti-Mansijsku.Jasno pa je, da zima brez vsaj ene uvrstitve na stopničke ni mogla razveseliti našega biatlonskega tabora, pred katerim je popravni izpit, obenem bodo prihajajoči meseci silno pomembni za slovenske reprezentante v luči popotnice za zimo 2020/21 in takrat po 20 letih SP spet na Pokljuki.Fak ostaja udarni adut moštva, jutri bo še počival, nato se bo v nedeljo zanj začelo zares – uvodna posamična tekma zime bo šprinterska, torej z le dvema strelskima postankoma. Ob stalnih članih prejšnje sezone, poleg omenjenega najboljšega slovenskega biatlonca na tem seznamu ostajajo še, bo novinec v moški zasedbi dvakratni mladinski svetovni prvakV ženski ekipi bodo zaenkratTako kot Faka jutri na štartu ne bo Bauerja, prvič bo nastopil v nedeljskem šprintu. »Sicer je Klemen po dolgih letih tokrat priprave prestal skupaj z moštvom, se držal našega programa, verjamem, da v druščini svetovnega pokala še ni rekel zadnje besede,« je o 33-letnem reprezentantu dejal reprezentančni trenerKo smo ga včeraj poklicali v Östersund, je bil dobre volje, saj je na osrednjem Švedskem v čudoviti naravi pokrajine Jämtland začelo snežiti, ob uvodnem vikendu sezone bodo razmere za tekmo nadvse spodobne, obenem ga je z optimizmom navdahnilo tudi stanje v slovenskem servisu. Prav na tem področju so pred kratkim udarile na plano skrbi, češ kaj se bo zgodilo, kone bo več v vlogi vodje priprave smuči pri slovenski reprezentanci. Toda prihod ruskega strokovnjakaje obogatil domače znanje v servisu, povrh se Globevnik še zdaleč ni umaknil od ekipe. »Seveda nikdar ne bomo imeli takšnih možnosti pri servisu kot Norvežani, Švedi, Nemci in v zadnjem obdobju tudi Čehi – vsi omenjeni so nam na tem področju za zgled –, toda vesel sem, da napredujemo, zdaj bomo namreč imeli dva priznana strokovnjaka, Valerija v kabini ter Anžeta pri testiranju in izbiri opreme na progi,« je bil slišati zadovoljen Velepec, seveda pa si želi, da bi bila oba omenjena kar največkrat med sezono navzoča na tekmah. Zaenkrat bo tako, da bosta oba delala v Östersundu ter na naslednji postaji v Hochfilznu (Avstrija), seveda pa tudi januarja na Pokljuki in mesec pozneje na SP v Italiji.Udarna velesila biatlona s prvim asom prejšnje sezoneostaja Norveška, zanimivo, da je do vključno včerajšnjega dne vadila doma in bo tik pred začetkom sezone danes prišla na Švedsko. Legendarni Bøjev rojakzdaj skupaj s soprogo, prav tako upokojeno izjemno športnico, vodi kitajsko reprezentanco. Izbrani vrsti Norveške naj bi sledila Nemčija, Rusija se tudi v biatlonu bojuje s črno senco obtoževanj o dopingu, v Anterselvi, prizorišču omenjenega osrednjega dogodka zime, pa že težko čakajo na snidenje z lokalno junakinjonazadnje lastnico velikega kristalnega globusa in favoritinjo izbora najboljše športnice Južne Tirolske.