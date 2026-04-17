  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Poroka na skrivnostnem kraju

Našemu vodilnemu smukaču Mihi Hrobatu se v olimpijski zimi niso uresničile tekmovalne želje, zdaj bo doma užival v kratkih počitnicah.
Galerija
Miha Hrobat se bo zelo ambiciozno lotil naslednje sezone. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Siniša Uroševič
17. 4. 2026 | 05:00
4:49
A+A-

Olimpijska sezona je za športnike v smučarskih panogah pod streho. Nekateri si jo bodo ohranili v lepem spominu, drugim bo privabljala grenak priokus in jasno željo, da bi bili v prihodnje boljši. In med te slednje sodi naš smukač Miha Hrobat, ki je v omenjeno zimo vstopil z imenitno popotnico treh uvrstitev na stopničke med svetovno elito, nato pa so se mu tekmovalni načrti začeli sesuvati. Obenem mu optimizem za nadaljevanje športni poti prinaša prav zadnji smuk v zimi https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/miha-hrobat-na-zadnjem-smuku-sezone-do-izida-sezone, ko je bil občutno boljši kot na prejšnjih tekmah.

In zato je seveda slišal od marsikoga, da je škoda, ker je napočil konec sezone. »Ah, kaj pa vem ... Drži, tudi prijatelji so mi dejali, kako bi se lahko sezona podaljšala, ko sem končno spet ujel želeno hitrost na smučeh, toda obenem je bila ta zima po psihični plati tako zahtevna, da sem dejansko prav vesel konca,« je strnil misli kranjski blisk, potem ko je v slogu svojega vzdevka zablestel v Lillehammerju, na prizorišču olimpijskih iger iz leta 1994, in na tej lepi progi v vedno znova očarljivem norveškem naravnem okolju za konec zime 2025/26 zasedel visoko 5. mesto.

Na olimpijskih igrah mu ni šlo po željah. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

»Potrdil sem, da je moj domet uvrstitev med najboljših deset, vedno se lahko borim za stopničke in takšno razmišljanje me bo tudi pospremilo k pripravam za novo zimo,« si vrača samozavest 31-letni udarni član slovenskega moštva v hitrih disciplinah alpskega smučanja: »Samozavest je za našo panogo zelo pomembna. Izgubljaš pa jo takrat, ko ugotoviš, da nisi več konkurenčen.«

In prav to se je dogajalo Hrobatu v zadnjih mesecih. »Za povrh je bila prav ta sezona olimpijska, potem te vse skupaj še bolj boli. A nimaš kaj, v športu se prepletajo vzponi in padci, vedno si želiš napredovati in ko dobiš takšno potrditev, kot sem jo jaz na tej omenjeni zadnji tekmi na Norveškem, je potem vse skupaj lažje,« pravi.

Polovico smuči vrgli proč

S preteklostjo se zdaj ne želi obremenjevati, jasno pa je, da se je zataknilo s serviserjem. »Res ne vem, kaj se je zgodilo z njim, a dejansko ni bilo več tako kot v prejšnjih sezonah. Brusil je smuči pod robom, testiranje v tovarni je nato dejansko razkrilo, da sem bil prav zaradi tega opazno počasnejši. Seveda bi lahko šlo tudi za mojo slabšo telesno ali psihično pripravljenost, pa tega po vseh analizah ni bilo zaznati. V tovarni so lahko polovico moje opreme vrgli proč, tako da sem v nadaljevanju sezona dirkal tudi s smučmi Roka Ažnoha in Nejca Naraločnika,« razkriva Gorenjec in doda, da sicer z Atomicom ohranja brezhibno sodelovanje: »Morda kdo od avstrijskih reprezentantov res takoj dobi smuči, toda sam sem vedno med prvimi, ki mu jih v tovarni namenijo.«

V novi sezoni bodo slovenske barve v hitrih disciplinah branili Martin Čater, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V naslednjo zimo gleda vedro. Razveselil ga je namreč tudi prihod Boštjana Klineta k trenerskemu štabu: »Z njim sva bila sotekmovalca, svoje strokovne sposobnosti je potrjeval že v ekipi Ilke Štuhec in ker je bil sam vrsto let na progi, zelo dobro vé, kako se smučar počuti, kaj potrebuje, kako tekmuje. Verjamem, da bomo vsi skupaj dobro sodelovali.«

V teh dneh pa bo smučarske misli potisnil vstran. Kot zaposlenega pri Slovenski vojski v tem tednu čaka večdnevno usposabljanje v športni enoti, nato bo lahko precej več pozornosti kot med tekmovalno sezono namenil družini. »Otroka in partnerka me pozimi prevečkrat pogrešajo, zdaj je čas, da sem z njimi. Tudi okrog hiše bi rad kaj postoril, se srečal s prijatelji,« nam je povedal in zanikal, če bo v teh počitniških dneh do majskega začetka priprav z najbližjimi kam odpotoval: »Ne, nikamor ne bomo šli. Res sem med sezono redko doma, zdaj je čas, da uživamo v našem okolju.«

Pa še rad bi opravil zadnje organizacijske podrobnosti pred pomembnim življenjskim korakom, s svojo Lano bo junija vstopil v zakonski stan. Kje bo poročni obred? »To bom pa raje obdržal zase,« je bil skrivnosten in obenem dobre volje. Tako zaradi prihajajoče ohceti kot samozavesti, ki se mu na športnem področju spet vrača ...

Več iz teme

alpsko smučanjeMiha HrobatMilano-Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo