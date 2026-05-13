Posebno priznanje: Domen in Nika Prevc s srebrnim ščitom

Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta sprejela športnike in trenerje, zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije.

»Vrhunski šport od športnika zahteva izredno osredotočenost na delo, disciplino, samozavest, sistematičnost, vztrajnost, pa tudi agresivnost - seveda v najboljšem pomenu te besede,« je ob tem dejal minister.

Ikka Štuhec se je v imenu zaposlenih vrhunskih športnikov in trenerjev zahvalila za podporo ministrstva in policije ter izpostavila zahtevno pot vsakega vrhunskega športnika: »Tudi mi, vrhunski športniki, smo samo ljudje, tudi mi nismo čisto vedno motivirani za velike podvige, težke dneve ali za neskončno soočanje z oboževalci po celem svetu. Disciplina je tista, ki nas vedno spravi naprej, da se premaknemo iz cone udobja, da vztrajamo, trdo delamo ter preprosto imamo voljo, da to delamo z veseljem.«

Sprejema sta se udeležila tudi dva nekdanja legendarna slovenska športnika, telovadec Miro Cerar in alpski smučar Bojan Križaj. V policiji je trenutno zaposlenih 40 športnikov in trenerjev, še 12 pa jih je v postopku zaposlitve. V policiji se športniki in njihovi trenerji zaposlujejo od leta 1993.