Zimski športi

Posebno priznanje: Domen in Nika Prevc s srebrnim ščitom

Najboljša smučarska skakalca minule zime Domen in Nika Prevc sta bila s strani policije nagrajena s srebrnim ščitom.
Junakoma zime so se zahvalili tudi pri policiji. Foto Smučarska zveza Slovenije
Junakoma zime so se zahvalili tudi pri policiji. Foto Smučarska zveza Slovenije
Š. R., STA
13. 5. 2026 | 19:55
Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta sprejela športnike in trenerje, zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije.

Domen Prevc šele po 65 kilometrih ujel soimenjaka Hafnerja (FOTO)

»Vrhunski šport od športnika zahteva izredno osredotočenost na delo, disciplino, samozavest, sistematičnost, vztrajnost, pa tudi agresivnost - seveda v najboljšem pomenu te besede,« je ob tem dejal minister.

Ikka Štuhec se je v imenu zaposlenih vrhunskih športnikov in trenerjev zahvalila za podporo ministrstva in policije ter izpostavila zahtevno pot vsakega vrhunskega športnika: »Tudi mi, vrhunski športniki, smo samo ljudje, tudi mi nismo čisto vedno motivirani za velike podvige, težke dneve ali za neskončno soočanje z oboževalci po celem svetu. Disciplina je tista, ki nas vedno spravi naprej, da se premaknemo iz cone udobja, da vztrajamo, trdo delamo ter preprosto imamo voljo, da to delamo z veseljem.«

Sprejema sta se udeležila tudi dva nekdanja legendarna slovenska športnika, telovadec Miro Cerar in alpski smučar Bojan Križaj. V policiji je trenutno zaposlenih 40 športnikov in trenerjev, še 12 pa jih je v postopku zaposlitve. V policiji se športniki in njihovi trenerji zaposlujejo od leta 1993.

