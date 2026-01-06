Poškodba Anžeta Kopitarja ob zmagi LA Kings

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma s 4:2 premagali Minnesoto Wild. Slovenski kapetan gostiteljev Anže Kopitar se je na tekmi poškodoval, potem ko se je v njega zaletel Joel Eriksson Ek. Pred tem je bil na ledu le štiri minute in 54 sekund in v tem času ni dosegel točke.

Kopitar je zaradi poškodbe izpustil še četrto tekmo. V svoji zadnji sezoni v ligi NHL je na 37 tekmah dosegel 21 točk (šest zadektov, 15 podaj) in kot kaže, bo morda prvič v svoji 20-letni karieri sezono končal z manj kot petdesetimi točkami.

V prvi tretjini ni bilo zadetkov, v drugi sta za domače zadela Warren Foegele in Kevin Fiala, v tretji je za 3:1 poskrbel Andrej Kuzmenko, končni izid pa je v predzadnji minuti postavil Adrian Kempe. Za goste je Jared Spurgeon znižal na 1:3, Ryan Hartman pa na 2:3.