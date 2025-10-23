Poškodba ji je odnesla olimpijski spektakel

V pričakovanju uvodnega veleslaloma nove sezone – ženskega v soboto in moškega v nedeljo – je ena vodilnih italijanskih reprezentantk Marta Bassino doživela šok: ob koncu priprav na Južnem Tirolskem pred načrtovano selitvijo v Sölden je utrpela zlom leve golenice. Po padcu so jo pri priči odpeljali v bolnišnico, nato pa jo v sredo zvečer v Milanu operirali.

Kot so sporočili iz Italijanske zveze za zimske športne panoge, bo okrevanje odlične veleslalomistke trajalo od štirih do šestih mesecev, kar seveda pomeni, da 29-letnica iz Cunea, mesta v Piemontu tik ob italijanski meji s Francijo, ne bo mogla nastopiti na olimpijskih igrah v domovini, sredi februarja v Cortini d'Ampezzo.

Tudi vrnitev Federice Brignone je negotova. FOTO: Gintare Karpaviciute/Reuters

Andrei Panzeri, glavni zdravnik pri omenjeni krovni italijanski zvezi, je poudaril, da je bila operacija uspešna in da se bo zato smučarka kmalu lahko lotila postopka rehabilitacije. Sicer pa pri reprezentanci naših zahodnih sosedov med odštevanjem do domačih olimpijskih iger ne skrivajo zaskrbljenosti glede stanja pri ženski smučarski ekipi, saj po hudi poškodbi Federice Brignone ob koncu prejšnje sezone na državnem prvenstvu še ni jasno, kdaj se bo ta zmagovalka prejšnje sezone v skupni razvrstitvi svetovnega pokala lahko vrnila na sneg ...