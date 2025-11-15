Poškodba Slokarjeve dodaten motiv, Slovenkama kaže odlično

V Leviju se je tradicionalno začela slalomska sezona, v idilični zimski kulisi in pri nizkih temperaturah je bila proga odlično pripravljena za vrhunske smučarke. Najbolje je v slalomsko olimpijsko sezono vstopila Mikaela Shiffrin, ki ima več kot sekundo naskoka, dobro kaže tudi Neji Dvornik na 6. mestu.

Shiffrinova je spomnila na najboljše slalomske vožnje in za 1,08 sekunde vodi pred Laro Colturi, na tretjem mestu je Lena Dürr. S številko 18 je bila na progi hitra Dvornikova, ki je v zadnjem sektorju denimo zaostala le za 10 sekund, skupno pa za 1,75 in postavila šesti čas prve proge v Leviju.

Še enkrat bo lahko smučala tudi Ana Bucik Jogan, ki po polovici tekme na Finskem zaseda 22. mesto. Razlike niso visoke, od prve deseterice jo loči le 49 stotink sekunde.

Finale bo na sporedu ob 13. uri.