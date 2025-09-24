Poškodbe so slednjič izbile sodu dno: pristojni soglasno sprejeli spremembe

Odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so na jesenskem kongresu v Zürichu sprejeli spremembe pravil glede ženskih tekmovalnih dresov. Novost naj bi povečala varnost skakalk in zmanjšala tveganje poškodb, ki so postale v zadnjih sezonah vse pogostejše.

Nekdanji vrhunski norveški skakalec Tom Hilde, ki je član odbora za skakalno opremo pri FIS, je za televizijo NRK pojasnil, da je predlog komisije prejel soglasno podporo navzočih članov. Po novih pravilih bodo lahko ženski kombinezoni v predelu mednožja daljši za dva centimetra, v celoti pa večji za en centimeter.

»To pomeni, da bodo imeli ženski tekmovalni dresi poslej spet večjo površino, zaradi česar bodo hitrosti manjši, kljub temu pa bodo omogočali daljše skoke. Morda se ne sliši veliko, toda učinek v zraku bo zelo pozitiven. To je velik korak v pravo smer,« je ocenil Hilde.

Tom Hilde pozitivno gleda na sprejete spremembe. FOTO: Miha Šimnovec

Kot je pripomnil, so številne poškodbe v zadnjih letih (zgolj na olimpijski generalki v Predazzu so se z Avstrijko Evo PInkelnig, Kanadčanko Alexandrio Loutitt in Japonko Haruko Kasai v minulih dneh huje poškodovale tri vrhunske športnice) pokazale, da je bila uvedba pretesnih kombinezonov napaka. Z omenjenimi spremembami želijo pri FIS povečati varnost tekmovalk in hkrati izboljšati pogoje za športni razvoj ženskih skokov.