Pospravlja, prazni omare, trenira

Ljubljana



Proč s svinjarijo

Za »štirimi stenami« trenira po navodilih kondicijskega trenerja Janija Grila. FOTO: Matej Družnik



Vsi so na istem, Avstrijci, Švicarji, Italijani, ...

Mama Darja je Ilki tudi najboljša prijateljica. FOTO: Tadej Regent/Delo



Največjo bitko bijejo zdravstveni delavci

- Pandemija novega koronavirusa je zarezala tudi v rutino svetovne prvakinje v smuku. Če bi bile razmere drugačne, bi marca in aprila iskala najboljše ledenike in smučišča za testiranje opreme in nabiranje smučarskih kilometrov. Trenutno čaka, da se življenje vrne v normalo. Na razmere gleda pozitivno: »Imam ogromno časa za kondicijo.«Zaradi epidemije so v Sloveniji tako kot drugje v Evropi ustavljene vse organizirane športne dejavnosti v dvoranah in na prostem. Športniki so prisiljeni skrbeti za kondicijo doma, za štirimi stenami svojih stanovanj. Čas osamitve nekateri športniki preganjajo z igranjem videoiger, družbenimi omrežji, pospravljanjem, beljenjem hiš, kuhanjem.»Tudi jaz počnem vse to, za kar drugače nikoli nimam časa. Od pospravljanja doma po stanovanju, do tega, da pregledujem omaro, da se znebim stvari, ki jih več ne rabim. Večkrat vse skupaj očistim, ker pač imam čas in sem dosti doma in se nabira svinjarija,« je svojo vsakodnevno rutino v obilici časa, ki ji je nenadejano na voljo, opisala najboljša slovenska alpska smučarka v hitrih disciplinah.»Potem preživljam zelo dosti časa z nečakinjama. Pa tudi s Pepo, mojo psičko, tako da smo z družino skupaj,« je še dodala najhitrejša Slovenka, ki je bila v trenutku pogovora doma z mamoBrezdelje za vrhunskega športnika seveda ne pomeni ležanja na kavču, kar bi si lahko mislili ljudje: »Doma vadim kondicijo. Po navodilih kondicijskega trenerja, ki me trenutno le usmerja. Ker za zdaj še ni jasno, kdaj bom lahko šla smučat, tako da imam ogromno, ogromno časa za kondicijo. Trenutno sploh ne 'paničarimo'. Delam, kar lahko. Lahko gonim sobno kolo, grem na veslaški ergometer, vadim z utežmi, doma lahko delam tudi na ravnotežju ... skoraj vse.Dogovoriva se, kaj bom delala in potem to naredim.«Za zdaj kondicije še ne delata hkrati, on-line prek internetnih aplikacij: »Tako ekstremno to še ni. Pove mi, kaj moram narediti, če potrebujem kakšno pomoč, prosim mamo ali koga od domačih. Načeloma pa vem, kaj moram delati. Vem, kako naj bi to 'izgledalo', imam že kakšno izkušnjo ali dve, nimam pa težav z motivacijo, da se mi ne bi dalo ali pa karkoli. Z veseljem v bistvu to vsak dan počnem, ker nimam 'ful' dosti drugega za delat.«Meseci po koncu sezone so za vrhunskega smučarja zelo pomembni, ker je to čas za dodatne ure na snegu, iskanje izboljšav ter smernic za novo sezono. Zdaj je to vse zaradi novega koronavirusa odpadlo.»Kdaj bomo lahko začeli smučati, nimam pojma. Odvisno, kako, kdaj in kje se bodo odprli ledeniki oziroma smučišča. Zdaj bi smučali do konca, enostavno, dokler ne padeš dol, skoraj vsak dan znova, da nabereš število vrat, ponovitev, da testiraš opremo, vse to, ampak žal to zdaj ne gre. Ne vem, ali bomo to počeli kasneje ali sploh ne. V bistvu, hvala bogu, o tem se ne odločam,« je povedala Štuhčeva.»Razmere so takšne, kakršne so in vsi moramo potegniti iz tega nekaj pozitivnega. Resda kasneje tega ne bomo mogli nadoknaditi, a dejstvo je, da bomo vsi začeli z istega. Ni pomembno, ali so to Avstrijci, Švicarji, Italijani ali sem to jaz. Kakorkoli, nihče zdaj ne more smučati. Vsi bomo na istem. Če ostanem mirna, če vem, da bo vse 'okej' ... Lani tudi ob tem času nisem smučala zaradi poškodbe, tako da vem, da se da ravno tako. Naredili bomo maksimalno, kar bomo lahko. Čakamo, da mine ta čas,« razmišlja Štuhčeva o trenutnih razmerah.Vsak teden se enkrat ali dvakrat sliši s švicarskim trenerjem, da mu pove, kaj dela, kako je s kondicijo, da malo poklepetata.Štuhčeva ima tudi sporočilo za vse ljudi, navijače, ljubitelje smučanja in športa: »Tako kot vedno moramo paziti nase in zdaj še toliko bolj tudi na druge. Nihče ni v tem sam. Vsi smo skupaj in bolj, kot bomo pridni, bolj, kot se bomo dejansko pazili, prej bo to vse mimo.«Navdušujejo jo tudi zdravstveni delavci: »Verjamem, da res bijejo trenutno največjo bitko in se borijo na vse pretege. Mislim, če je to, da smo doma, največ, kar jim lahko pomagamo, je to še najmanjša cena, ki jo moramo plačati.«»Seveda mi manjka, da bi lahko normalno trenirala, normalno počela stvari, ki bi jih, ampak mislim, da je v tem trenutku najbolj pomembna stvar zdravje. Če si zdrav, imaš v bistvu že skoraj vse in tega se moramo zavedati in se paziti, ko bo mimo, pa potem vsak po svoje začeti znova graditi,« je sklenila dvakratna svetovna prvakinja v kraljevski disciplini.