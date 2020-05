Potem ko je dobil sanjsko službo, sta s Katjo Višnar odprla steklenico

Ljubljana – Ola Vigen Hattestad, nekdanji norveški tekaški as in že vrsto let srčni izvoljenec slovenske smučarske tekačice Katje Višnar, ki je v ponedeljek oznanila konec svoje kariere, ne bo več pomagal Nejcu Brodarju pri vodenju naše reprezentance. Vrača se v domovino, kjer bo v prihodnje bedel nad norveškimi tekačicami z zvezdnico Therese Johaug na čelu.



»S Katjo sva po podpisu pogodbe odprla steklenico. To je sanjska služba zame. Zelo sem vesel, da sem dobil to priložnost, ki je preprosto nisem mogel zavrniti,« ni skrival navdušenja Hattestad, svetovni prvak v šprintu iz Libereca 2009 in olimpijski zmagovalec iz Sočija 2014, ki je svoje smuči postavil v kot pred dobrima dvema letoma.



Zmagovalec trinajstih tekem za svetovni pokal, ki je minuli dve sezoni sodeloval s slovensko reprezentanco, se bo tako s Katjo Višnar in sinom Ludvigom spet preselil na Norveško, kjer bo pri vodenju Therese Johaug & Co. pomagal glavnemu trenerju Oleju Mortenu Iversenu. Nadeja se, da bo znal svoje znanje prenesti tudi na rojakinje.



Na opazko norveških novinarjev, da sta srebrni Slovenki Katja Višnar in Anamarija Lampič na lanskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Seefeldu na šprintu dvojic pustili za seboj tudi bronasti Norvežanki Ingvild Flugstad Østberg in Maiken Caspersen Falla, je Hattestad v smehu odvrnil, da se to prihodnje leto na nordijskem SP v Oberstdorfu ne bo ponovilo. »Čeprav ima Slovenija v šprintu močno dvojico, ne bo ugnala Norveške,« je prepričan 38-letnik iz Askima na jugu Norveške.