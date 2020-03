Potrdili Kvitfjell, o Cortini d‘Ampezzo v petek

Mednarodna smučarska zveza (FIS) zaradi grožnje okužbe z koronavirusom še ni posegla v koledar alpskega smučanja. Danes je potrdila izvedbo tekem v hitrih disciplinah za moške konec tedna v Kvitfjellu. Do možnih sprememb pa lahko pride v finalom pokala v italijanski Cortini d'Ampezzo. O tem bodo odločali v petek.



Vodstvo FIS se je o težavah v Italiji že posvetovalo prek telefona in sklenilo, da bo po nasvetu Italijanov počakalo na morebitne odločitve deželne vlade v Benečiji in vlade v Rimu. Deželna vlada je namreč napovedala, da bo v petek preverila in morda aktualizirala ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Delno je v športna tekmovanja posegla že zdaj, saj so v Benečiji prepovedane nogometne tekme.

Cortina tudi generalka za SP

Vsekakor si pri FIS želijo uspešno dokončati sezono, saj bi bil finale svetovnega pokala hkrati generalka za svetovno prvenstvo, ki ga bo Cortina d'Ampezzo gostila prihodnje leto. Poudarili pa so, da se bodo tudi v povezavi z izvedbo drugih smučarskih tekmovanj držali ukrepov, ki jih bodo izrekle lokalne oblasti.