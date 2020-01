Potreboval je več ur, da se je umiril (VIDEO)

Malo lahko meša štrene tudi Petru

Z uspešnim nastopom na Solnograškem si je Cene Prevc izdatno okrepil samozaupanje. FOTO: Roman Šipić

Ljubljana – Med nedavno novoletno turnejo so bile oči slovenskih ljubiteljev smučarskih skokov uprte zlasti vinPrevca, ki sta v skupni razvrstitvi tega tekmovanja drug za drugim pristala na sedmem oziroma osmem mestu. V senci svojih bolj uveljavljenih bratov pa je po dolgem času nase spet opozorilPotem ko je bil 23-letni skakalec kranjskega Triglava v Innsbrucku (36.) še prekratek za finale, je v Bischofshofnu prijetno presenetil z 22. mestom. Tako se je po treh sušnih letih znova razveselil točk za svetovni pokal, ki si jih je pred tem nazadnje s 24. mestom izbojeval 5. februarja 2017 na letalnici v Oberstdorfu.»Če bi mi kdo večer pred tekmo rekel, da bom osvojil točke, bi takoj podpisal. Zaradi tega dosežka sem potreboval več ur, da sem se umiril,« je priznal Cene in zaupal, da se mu je po uspešnem nastopu na skakalnici Paula Ausserleitnerja, na kateri se je v uvodni seriji pogumno zoperstavil favoriziranemu poljskemu asu, odvalil manjši kamen s srca. V isti sapi je pribil, da si je s tem rezultatom hkrati izdatno okrepil samozaupanje.»Moja skoka sta bila kljub določenim napakam med najboljšimi v zadnjem obdobju; pred tem sem se še veliko lovil po zraku, v katerem so smuči nadzirale mene, in ne jaz njih. V Bischofshofnu mi je vendarle uspelo, da sem jaz prevzel vajeti,« je pojasnil srednji od bratov Prevc, čigar nedavno objavljeni posnetek iz Ruke, kjer je iz savne skočil v sneg, je precej odmeval v skakalnih krogih. »Malo sem si popestril način ohladitve. A nisem med tistimi, ki bi šel z lahkoto iz enega ekstrema v drugega kot, denimo, v tem primeru iz vroče savne v mrzel sneg,« se je namuznil.Veselo novico, da bo dobil priložnost na Bergislu, je izvedel za silvestrovo med treningom v Planici. A z, trenerjem reprezentance B, sta bila že pred začetkom turneje v pripravljenosti za odhod v Nemčijo ali Avstrijo.»Noro je bilo spet biti zraven, čeprav mi je ves rompompom sprva povzročil cel bavbav v glavi. Zaradi tega sem bil po tekmi v Innsbrucku razočaran; kadar se namreč ne uvrstim v drugo serijo, se počutim malo turista,« je razkril Cene, ki je član slovenskega moštva B znova postal šele konec jeseni. Tako je bil še poleti brez reprezentančnega statusa.»Vadil sem s klubskim trenerjemin bil ves čas na zvezi z Igorjem Medvedom. Na srečo je SK Triglav najmočnejši (skakalni) klub pri nas in mi lahko finančno pomaga. V tej sezoni so mi priskočili na pomoč pri nakupu novega para čevljev, en tekmovalni dres pa so mi poleti odobrili pri Smučarski zvezi Sloveniji,« je omenil študent drugega letnika elektrotehnike in v smehu pristavil, da njegov študij stagnira.Točk na Solnograškem je bil toliko bolj vesel, ker se je pred tem na Tirolskem prepričal, kako neverjetno napreduje konkurenca, zaradi česar se je vsako leto težje prebiti zraven. Na vprašanje, kako komentira uspešen nastop bratov, je odvrnil, da je pač malo trajalo, da so bili vnovič vsi trije Prevčevi skupaj v finalu tekme za svetovni pokal.»Peter je bil v svoji šampionski zimi nedosegljiv, zdaj pa vem, da mu lahko – in seveda tudi drugim – s svojim odličnimi skoki že malo mešam štrene,« je ocenil Cene, ki bo gradil na tem, da bo ostal čim dlje med elito. Zato bo tudi ta konec tedna v Predazzu, kjer bodo v današnjih kvalifikacijah (18.00) ob njem in njegovih bratih pod slovensko zastavo nastopili šein, storil vse, da se ne bo počutil turista ...