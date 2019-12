(Pre)hitro se je dogajalo vse skupaj

Ljubljana – Skakalna sezona se v hitrem ritmu nadaljuje, zima 2019/20 ne prinaša niti enega prostega konca tedna, saj se prihodnjo soboto že začenja novoletna turneja, vmes se bo ta konec tedna karavana ustavila še v Engelbergu. Slovenci so po prihodu iz Klingenthala opravili še državno prvenstvo, v Planici se je naslova najboljšega pri nas razveselil Anže Lanišek, ki je sezono odlično začel, a je nato forma kaj hitro tudi že malce padla.



Slovenska reprezentanca v svetovnem pokalu v tej sezoni še ni doživela nobene spremembe – v Engelberg so tako odpotovali Lanišek, Peter Prevc, Timi Zajc, Domen Prevc, Anže Semenič, Rok Justin in Tilen Bartol –, je pa jasno, da bo en skakalec odpadel za novoletno turnejo, saj si naši tekmovalci skozi celinski pokal niso zagotovili nadaljnje sedme kvote. Najboljši imajo mesto v ekipi seveda zagotovljeno, četudi je doslej največ stanovitnosti pokazal Peter Prevc, je v skupnem seštevku najvišje, na 6. mestu, Anže Lanišek. Seveda predvsem po zaslugi 2. in 3. mesta na uvodnih dveh preizkušnjah, s katerima je bil nekaj časa skupno celo drugi, na zadnjih treh tekmah pa se ni več uvrstil v deseterico. »Presekalo« ga je med Ruko in Nižnjim Tagilom, ko je naša reprezentanca res veliko časa prebila na poti.

Občutki se vračajo

»Začetek sezone je bil res super, malce nepričakovan, morda bi bilo bolje, da bi bile tekme malce zamenjane. Da bi bil na začetku uvrščen, kot sem bil zadnja dva konca tedna in zdaj na stopničkah, torej da bi stopnjeval rezultate. Potovanja so včasih malce težka, a to je pač sestavni del športa. Hitro se dogaja vse skupaj, več dejavnikov je vplivalo na manjši padec forme, od utrujenosti, slabše hrane, neizkušenosti, prvič sem se tudi znašel v takšnem položaju, da sem bil tako visoko v skupnem seštevku. A tudi to je bila zdaj nova lekcija, ki mi bo v prihodnje prav prišla,« pravi Lanišek, ki je imel nekaj težav v počepu, a zelo dobro se zaveda, da je linija med tistim, kar je povprečno, in tistim, kar je vrhunsko, tanka.



Že na državnem prvenstvu je nato ugnal vse reprezentančne kolege, za njim so se zvrstili Timi Zajc, Domen, Peter in Cene Prevc itd. »Ponavadi sem na teh tekmah vedno čutil dodaten pritisk, večjega kot na tekmah svetovnega pokala, tokrat pa sem bil dovolj sproščen. Pravi občutki se počasi vračajo. Upam, da sem si odpočil od potovanj v Ruko in Nižnij Tagil,« se nadeja 23-letni Domžalčan, čigar cilji se po odličnem štartu niso zvišali, saj je zadovoljen z uvrstitvami v petnajsterico, najpomembnejši pa so seveda tako ali tako dobri skoki.



V Engelbergu, kjer bo manjkal večji del japonske reprezentance A (izjema je od nedelje novi vodilni v svetovnem pokalu Rjoju Kobajaši), bodo danes kvalifikacije (18.), jutri (16) in v nedeljo (15) pa sta na sporedu posamični preizkušnji. Zadnji z dvojno zmago na napravi Titlis je Peter Prevc (2015), njen rekorder pa je s 144 metri iz leta 2016 Domen Prevc.