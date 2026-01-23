Prebili so se skozi kvalifikacije in obstali

Vsi trije slovenski deskarji na snegu so na paralelnem veleslalomu za svetovni pokal na avstrijskem koroškem smučišču Simonhöhe končali v osmini finala. Tim Mastnak je bil 12., Žan Košir 13., Rok Marguč pa 14. Zmagala sta češka zvezdnica Ester Ledecka in Italijan Roland Fischnaller.

Edina slovenska deskarka Gloria Kotnik, bronasta na prejšnjih olimpijskih igrah v Pekingu 2022, je imela na modri progi deseti izid (+0,75), nato pa je bila na rdeči diskvalificirana za končno 32. mesto.

Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Ledecka, ki je nato v velikem finalu za 43 stotink odpravila Nizozemko Michelle Dekker. Ledecka je po trikrat osvojila zlate medalje na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, tudi alpskem smučanju.

Vsi trije slovenski deskarji so bili sicer uspešni v kvalifikacijah. Mastnak je bil 12. (+0,70), Košir (+0,73) 13., Marguč (+0,74) pa 14., v tem vrstnem redu so tudi končali tekmo.

Že v prvem dvoboju osmine finala se je Košir pomeril z Avstrijcem Fabianom Obmannom. Košir, lastnik dveh srebrnih in bronastega olimpijskega odličja, je na prvih dveh merjenjih vodil za devet in deset stotink, a je nato Obmann v cilj prišel z 0,81 sekunde prednosti.

Mastnak, srebrn na prejšnjih OI, se je v drugem paru »udaril« z Italijanom Mauriziom Bormolinijem. Mastnak je slabše začel, po 15 in 11 stotinkah zaostanka pa je v zadnjem delu odstopil.

Marguč, nosilec štirih medalj s SP, od tega zlate pred 13 leti, je v zadnjem, osmem dvoboju prvega kroga prav tako izgubil. Boljši je bil Fischnaller.

Ta je lani drugič osvojil naslov svetovnega prvaka. Tokrat je po zaostankih na vmesnih merjenih (+0,07 in +0,11) v cilju Marguča premagal za dve desetinki.

Fischnaller je za zaključek v velikem finalu za štiri desetinke ugnal Obmanna. Obračun za tretje mesto je v malem finalu pripadel Italijanu Aaronu Marchu, ki je za 20 stotink ugnal Leeja.

V soboto bo Simonhöhe gostil paralelni veleslalom za mešane pare. To bo zadnja tekma pred slovensko tekmo v paralelnem veleslalomu konec januarja na Rogli.