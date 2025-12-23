Nepričakovan udarec za nekdanjega zmagovalca novoletne turneje

Nekdanji zmagovalec novoletne turneje Dawid Kubacki letos ne bo nastopil na enem od vrhuncev zime v smučarskih skokih. Poljski selektor Maciej Maciusiak ga ni uvrstil v reprezentanco za tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, ki se bo v nedeljo začelo v Oberstdorfu. To pomeni, da bo moral 35-letni as iz kluba Visla Zakopane prvič po desetih letih sezono nadaljevati v celinskem pokalu.

Za Kubackega je bila usodna predvsem generalka za turnejo v Engelbergu, kjer minuli konec tedna na dveh tekmah s 44. in 43. mestom ni osvojil niti točke. V skupni razvrstitvi za svetovni pokal ima trenutno 31 točk, kar zadostuje le za 36. mesto. Pred njim so štirje rojaki: Kacper Tomasiak (13.), Kamil Stoch (23.), Piotr Žyla (25.) in Pawel Wasek (34.).

Kamilu Stochu in Dawidu Kubackemu na začetku olimpijske zime nikakor ne gre po načrtih in željah. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Maciusiak je za 74. novoletno turnejo izbral Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Piotra Žylo, Pawla Waska in Macieja Kota, ki je dobil prednost pred Kubackim. Stoch bo tako pri 38 letih nastopil na že svoji 20. novoletni turneji, ki jo je v karieri osvojil trikrat (v sezonah 2016/17, 2017/18 in 2020/21). Komaj 18-letni Tomasiak bo na tem tekmovanju prestal ognjeni krst, a je že večkrat dokazal, da je izjemno nadarjen skakalec.

»Seveda si želimo več. Menim, da moramo biti še malo potrpežljivi, potem bodo prišli še boljši dosežki,« je napovedal Tomasiak, ki je na začetku olimpijske sezone svetovnega pokala celo najboljši Poljak.