Pred Kranjcem le Pinturault in Zubčić

Žan Kranjec bo na drugi progi branil tretjo stopničko ali pa bo napadel še višjo. FOTO: Reuters

je odlično opravil svojo nalogo v prvi vožnji veleslaloma za svetovni pokal v alpskem smučanju v Hinterstoderju in pred finalom zaseda tretje mesto. Pred njim sta le Francozin HrvatPinturault je v toplem vremenu na mehki progi pometel s konkurenco. Najbližje Francozu je Zubčić, ki zaostaja za 90 stotink sekunde, Kranjec pa že sekundo in 12 stotink. Najboljši slovenski veleslalomist je šel na progo kot drugi in je prehitel, nato pa je s številko tri z obema prepričljivo opravil Pinturault.Na drugi progi se obeta hud boj za stopničke. Francoz(1,27),(1,38) in Kristoffersen (1,42) so najtesnejši zasledovalci slovenskega asa. Na desetem mestu je kot zadnji z manj kot dvema sekundama zaostanka za vodilnim ŠvicarDrugi slovenski tekmovalecje odstopil.Tri veleslalome pred koncem ima vodilni v tej disciplini Kranjec deset točk naskoka pred Kristoffersenom. V boju za skupno zmago sta še Pinturault in Zubčić, ki za Slovencem zaostajata za 56 točk.Finalna vožnja bo na sporedu ob 12.30.1. Pinturault (Fra) 1:24,302. Zubčić (Hrv) 0,903.1,124. Faivre (Fra) 1,275. Olsson (Šve) 1,386. Kristoffersen (Nor) 1,427. De Aliprandini (Ita) 1,728. Ford (ZDA) 1,869. Kilde (Nor) 1,8810. Odermatt (Švi) 1,94