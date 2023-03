Ilka Štuhec pred letom dni še razmišljala, ali naj preneha s smučanjem

Finale svetovnega pokala v alpskem smučanju v Andori se je začel na najboljši možni način za slovensko smučarsko vrsto. Navdušila je najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec. Sezono tekem v kraljevski disciplini na najvišji ravni je sklenila s prepričljivo zmago. Sem zelo zadovoljna, da sem poslušala svoj občutek in vztrajala, je dejala Štajerka.

Finale sezone na progi Aliga v Soldeuu so odprli najboljši smukači. Čast nastopiti med najboljšimi si je prislužil mladi Rok Ažnoh kot mladinski svetovni prvak v smuku. Dvajsetletni tekmovalec iz Kotelj je svoj smukaški debi v svetovnem pokalu izkoristil predvsem za nabiranje izkušenj. Kot zadnji, 25. na startu v cilju ni prehitel nikogar in je finalni smuk končal na zadnjem mestu.

Je pa takoj po prihodu v cilj na start prenesel sporočilo izkušenejši kolegici, da naj samo napada, da je proga v najboljšem stanju in naj samo da na »gas«.

Mariborčanka je upoštevala navodila mladega Korošca. Proge se je lotila napadalno. S številko 11 je bila daleč najhitrejša smučarka na vseh delih proge. Ob prihodu v cilj je prevzela vodstvo z veliko prednostjo 81 stotink pred Švicarko Laro Gut-Behrami. Tudi ostale smučarke v sredo niso mogle prehiteti Slovenke. Ko je za 51 stotink zaostala še Italijanka Sofia Goggia, najboljša smukačica sezone, je bilo jasno, da se bo Štuhec na koncu veselila 11. zmage v karieri.

»Zmaga kot vsaka zmaga je nekaj posebnega,« je bila navdušena Štuhec. »Že trening sem odpeljala zelo dobro. Bile so še napake, oziroma so bili še deli, za katere sem vedela, da sem jih sposobna odpeljati tudi boljše. To sem nato v sredo tudi naredila,« je dodala. »V neki točki, ko smo čakali med moško tekmo, sem razmišljala, da imam startno številko 11, kaj če bi zdaj enajstič zmagala, pa je,« je še podoživljala sredino dogajanje.

»Zadovoljna sem s tem, kaj sem pokazala. Res sem smučala zelo dobro, z izjemo tistega skoka na vrhu, ki je tudi mene malce presenetil in streznil, tako da ne bom več tako skakala,« je v smehu dejala. »Takšna vožnja, dominacija, moč na koncu sezone oziroma v tekmi, kjer so, sem potem videla, bile razlike zelo majhne ...,« se je Štuhec čudila sama sebi po prepričljivi zmagi. »Enostavno vedela sem, kaj moram narediti oziroma kaj sem sposobna narediti in v to sem usmerila čisto vso energijo, vse razmišljanje in enostavno naredila,« je dodala.

Ilka Štuhec, duga najboljša smukačica na svetu sezone 2022/23. FOTO: Albert Gea/Reuters

Lani ob takem času si ni predstavljala, da bo ob koncu sezone 2022/23 osvojila drugo mesto v seštevku smuka. Pred 12 meseci je namreč razmišljala o tem, ali naj sploh še nadaljuje. »Lani sem bila v malce drugačni situaciji, ampak vseeno sem zelo zadovoljna, da sem poslušala svoj občutek, da sem vztrajala, poiskala nove ljudi, novo opremo in da sem lahko čisto popolnoma zaupala, ne glede na vse.«

»Tudi letos med sezono ni bilo čisto vse najbolj rožnato, mi je pa ekipa stala ob strani, tako kot si lahko res samo želim. Je bilo lepo in je še vedno lepo in držim pesti, da bo tudi dalje tako lepo. Vedno si postavimo cilje, ampak ta pot letos do teh ciljev je bila res nekaj izjemnega,« je razmišljala Štuhec.

Zelo je vesela, da je vztrajala pri tem, v kar je verjela. Vesela je, da je uspela potegniti še zadnje atome moči, ne glede na to, da je konec sezone, da se nam že vsem malce pozna, da smo utrujeni, da je bilo dosti potovanj, dosti stresa, napetosti, uspehov in vsega.

Štuhec bo danes nastopila tudi na superveleslalomu kot 24. na startu.