Pred Niko se je priklonila tudi velika tekmica, Domen presenetil z odgovorom

V smučarskih skokih je, kar zadeva velika kristalna globusa, že vse odločeno. V ženski konkurenci si je prejšnji četrtek v Lahtiju svoj tretji zaporedni skakalni »sveti gral« zagotovila Nika Prevc, med moškimi pa je dan pozneje v tem finskem zimskošportnem središču svojo prvo skupno zmago v svetovnem pokalu potrdil njen brat Domen.

Slovenska šampiona, ki bosta tudi ta konec tedna na znamenitem Holmenkollnu merila visoko oziroma daleč, sta bila znova deležna številnih pohval. »Niki lahko samo čestitamo. Že nekaj let je razred zase in tekmuje pravzaprav v svoji ligi. Tudi v tej sezoni je bila izjemno močna in samozavestna, pri njej so se vse nastavitve sestavile v zmagovito celoto – je majhna, lahka, eksplozivna ...« je Prevčevi po osvojitvi novega velikega kristalnega globusa čestital ...