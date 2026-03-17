  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Pred smučarsko zvezo zahtevno obdobje

Luka Steiner je prejel soglasno podporo navzočih delegatov za vodenje SZS v štiriletnem mandatnem obdobju do 2030.
Luka Steiner je prejel soglasno podporo. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
M. Š., STA
17. 3. 2026 | 18:05
3:26
A+A-

Luka Steiner je prejel soglasno podporo navzočih delegatov za vodenje Smučarske zveze Slovenije v štiriletnem mandatnem obdobju do 2030. Ta 39-letni diplomirani pravnik iz Ločice ob Savinji je bil za predsednika izvoljen na današnji volilni skupščini zveze na sedežu v Ljubljani. Steiner je bil edini kandidat.

Od leta 2019 podpredsednik smučarske zveze je začasno prevzel njeno vodenje lani poleti po nepričakovanem julijskem odstopu dolgoletnega prvega moža organizacije Enza Smrekarja. Kot deveti predsednik SZS v zgodovini je oktobra dobil zaupanje za nadomestni mandat do letošnjih rednih volitev vodstva zveze.

Steiner bo kot predsednik vodil eno največjih športnih organizacij v državi s proračunom v višini več kot 14 milijonov evrov. Od leta 2021 je tudi predsednik uprave Športne loterije, v kateri ima SZS 20-odstotni lastniški delež.

»To je zame in za ekipo na eni strani priznanje, na drugi pa še večja odgovornost, da v našem delu tako kot doslej ne bo čisto nobenega premora,« je dejal predsednik SZS, ki bo 18. maja dopolnil 40 let. »Čaka nas zahtevno štiriletno obdobje, ampak tega izziva se ne bomo bojimo. Smučarska zveza je v preteklosti že znala premagovati izzive, ta, ki je pred nami, pa je mogoče malo drugačen. A smo že kar zavihali rokave. Ne bomo hiteli, treba bo imeti tudi potrpljenje. Pričakujemo, da se bo dobro delo poznalo,« je prepričan Steiner.

Izziv reševanja alpskega smučanja

Zagotavljanje dolgoročnih razmer za vzdržno delovanje zveze bo tudi v prihodnje glavni cilj. Ob tem vodilne čaka izziv reševanja alpskega smučanja, in sicer iskanje odgovorov na vprašanji, kako povečati zanimanje med mladimi in premostiti vrzel v mladinskih kategorijah. S pomanjkanjem podmladka se soočajo tudi v deskanju.

Steiner je v predstavitvi strategije za prihodnje obdobje ocenil, da se bo zveza v novo olimpijsko obdobje podala v dobri formi po še eni uspešni tekmovalni sezoni, v kateri so bili v ospredju smučarski skoki z Niko in Domnom Prevcem.

Strategijo delovanja bo zveza v mandatu do 2030 oprla na tri stebre – športnega, poslovnega in razvojnega. Pomen je pripisal tudi razvoju infrastrukture, še zlasti bo poudarek na vzpostavitvi državnega nacionalnega panožnega centra za alpsko smučanje.

Predsednik zveze je napovedal vzpostavitev krovnega strokovnega sveta SZS, velik poudarek bo na ohranjanju finančne stabilnosti, krepitvi znamke junaki zime, sistematično bodo pristopili k povečevanju priljubljenosti smučanja in deskanja.

Ena od pomembnih nalog bo tudi učinkovitejše upravljanje velikih mednarodnih tekmovalnih dogodkov, ki jih uspešno gostijo v Sloveniji in jih bodo po zdajšnjih pogodbah Slovenija gostila vsaj do leta 2034.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika Prevc z darilom prehitela svoj rojstni dan in brata Petra

Po Niki Prevc se je na oder za najboljše smučarske skakalce na slovitem Holmenkollnu zavihtel tudi Anže Lanišek. Do konca sezone le še tekme na letalnicah.
Miha Šimnovec 16. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Raimund pojasnil, zakaj ni skočil, in razkril, na koga je takrat pomislil

Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj pri FIS, je predstavil svoj pogled na odločitev nemškega zvezdnika, ki se je odpovedal nastopu na Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 16. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Shiffrinova razkrila šokantna sporočila: Ti si ničvreden kos smeti

Ameriška smučarska zvezdnica je objavila brutalne komentarje, ki jih je prejela med nedavnimi olimpijskimi igrami v Italiji.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 13:18
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Jakov Fak navdih za finsko pisateljico, spregovoril je tudi o svoji prihodnosti

Slovenski biatlonski as ima na Kontiolahti, kjer se je prejšnji teden izkazal s sedmim mestom, zelo lepe spomine.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 11:39
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Skoki

Ko vidiš nasmejano Niko, veš, da bo dan dober

Glavna trenerja slovenskih skakalnih reprezentanc Robert Hrgota in Jurij Tepeš verjameta, da jim bo po zmagi na tekmi mešanih ekip v nadaljevanju OI še lažje.
Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 10:59
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Če bi bili Prevci Američani, bi o njih v Hollywoodu že spisali scenarij za film

Domen in Nika Prevc, ki sta se na seznamu dobitnikov olimpijskih kolajn pridružila starejšima bratoma Petru in Cenetu, še nista rekla zadnje na teh OI.
Miha Šimnovec 14. 2. 2026 | 04:59
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Varnost in politika

Nekdanji direktor Sove osupel, kako lahko so slovensko elito vohuni ujeli v past

Seveda nas lahko skrbi cel kup stvari s tem v zvezi, je dejal Iztok Podbregar, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske in nekdanji direktor Sove.
Novica Mihajlović 17. 3. 2026 | 11:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Predvolilna afera s prisluhi

Janša naj bi se na Trstenjakovi sestal z enim od arhiktektov genocida v Gazi

Letala iz Tel Aviva, agenti izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube na sedežu SDS in njihovi posnetki pretresajo kampanjo.
Uroš Esih 16. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

V živo:      V živo: Odmeven odstop v ZDA: Teheran ni predstavljal neposredne grožnje

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
17. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Umazano kampanjo diktirajo izraelski interesi in metode

Slovenske parlamentarne volitve bo odločil boj za interpretacijo prisluhov – ne pa zdravstvo ali gospodarstvo.
Uroš Esih 17. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
PETROL

80 let slovenskega podjetja, ki je zaznamovalo naš vsakdan

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.
Promo Delo 8. 1. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Varno čez tire: pravila, ki rešujejo življenja

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

Smučarska zveza Slovenijeluka steinerEnzo SmrekarLjubljana

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Slovenija
Umestitev hospicev v sistem

V Sloveniji je potrebna celostna paliativna oskrba

Potrebni sta pravna podlaga in zakonodaja za vzpostavitev celotne mreže paliativne oskrbe, katere del so tudi hospici.
Andreja Žibret 17. 3. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Nevarni svet

Trump noče več pomoči Natovih držav

Ob evropski (in azijski) zavrnitvi pomoči pri zavarovanju Hormuške ožine je senator Lindsey Graham izjavil, da predsednika še nikoli ni slišal tako jeznega.
Barbara Kramžar 17. 3. 2026 | 18:37
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
SZS

Pred smučarsko zvezo zahtevno obdobje

Luka Steiner je prejel soglasno podporo navzočih delegatov za vodenje SZS v štiriletnem mandatnem obdobju do 2030.
17. 3. 2026 | 18:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Policija

Posnetki v forenzičnem laboratoriju v tujini, poteka predkazenski postopek

Kriminalisti preverjajo tako vsebino javno objavljenih posnetkov kot tudi njihovo avtentičnost, način in motiv nastanka. Ostajajo skopi z informacijami.
17. 3. 2026 | 17:11
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

»Zanima me, zakaj so izbrali njo?«

Ljubosumje med Jane Fonda in Barbro Streisand, vse zaradi Roberta.
17. 3. 2026 | 17:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
SZS

Pred smučarsko zvezo zahtevno obdobje

Luka Steiner je prejel soglasno podporo navzočih delegatov za vodenje SZS v štiriletnem mandatnem obdobju do 2030.
17. 3. 2026 | 18:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Policija

Posnetki v forenzičnem laboratoriju v tujini, poteka predkazenski postopek

Kriminalisti preverjajo tako vsebino javno objavljenih posnetkov kot tudi njihovo avtentičnost, način in motiv nastanka. Ostajajo skopi z informacijami.
17. 3. 2026 | 17:11
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

»Zanima me, zakaj so izbrali njo?«

Ljubosumje med Jane Fonda in Barbro Streisand, vse zaradi Roberta.
17. 3. 2026 | 17:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Slovenske železnice razkrivajo prizor, ki bi lahko spremenil pogled na jutri

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Skriti kraj, ki ga letno obišče pol milijona ljudi

Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
Promo Delo 8. 1. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
INTERNET

Nekoč obrobna stvar, danes eden ključnih razlogov za brezskrben dopust

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Majorka – od aprila vsak dan z letalom

Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Sedaj elektrika stane manj čez dan

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

90 let tradicije, ki danes kroji prihodnost kmetijstva

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Nekaj velikega se vrača v mesto

Ljubljana Festival že desetletja zaznamuje poletni utrip mesta in ga umešča na zemljevid evropskih kulturnih prestolnic.
Promo Delo 9. 1. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Kraj, kamor se boste vedno znova vračali

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti in povrniti ravnovesje, potem je to Vrnjačka Banja.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 14:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo