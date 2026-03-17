Pred smučarsko zvezo zahtevno obdobje

Luka Steiner je prejel soglasno podporo navzočih delegatov za vodenje Smučarske zveze Slovenije v štiriletnem mandatnem obdobju do 2030. Ta 39-letni diplomirani pravnik iz Ločice ob Savinji je bil za predsednika izvoljen na današnji volilni skupščini zveze na sedežu v Ljubljani. Steiner je bil edini kandidat.

Od leta 2019 podpredsednik smučarske zveze je začasno prevzel njeno vodenje lani poleti po nepričakovanem julijskem odstopu dolgoletnega prvega moža organizacije Enza Smrekarja. Kot deveti predsednik SZS v zgodovini je oktobra dobil zaupanje za nadomestni mandat do letošnjih rednih volitev vodstva zveze.

Steiner bo kot predsednik vodil eno največjih športnih organizacij v državi s proračunom v višini več kot 14 milijonov evrov. Od leta 2021 je tudi predsednik uprave Športne loterije, v kateri ima SZS 20-odstotni lastniški delež.

»To je zame in za ekipo na eni strani priznanje, na drugi pa še večja odgovornost, da v našem delu tako kot doslej ne bo čisto nobenega premora,« je dejal predsednik SZS, ki bo 18. maja dopolnil 40 let. »Čaka nas zahtevno štiriletno obdobje, ampak tega izziva se ne bomo bojimo. Smučarska zveza je v preteklosti že znala premagovati izzive, ta, ki je pred nami, pa je mogoče malo drugačen. A smo že kar zavihali rokave. Ne bomo hiteli, treba bo imeti tudi potrpljenje. Pričakujemo, da se bo dobro delo poznalo,« je prepričan Steiner.

Izziv reševanja alpskega smučanja

Zagotavljanje dolgoročnih razmer za vzdržno delovanje zveze bo tudi v prihodnje glavni cilj. Ob tem vodilne čaka izziv reševanja alpskega smučanja, in sicer iskanje odgovorov na vprašanji, kako povečati zanimanje med mladimi in premostiti vrzel v mladinskih kategorijah. S pomanjkanjem podmladka se soočajo tudi v deskanju.

Steiner je v predstavitvi strategije za prihodnje obdobje ocenil, da se bo zveza v novo olimpijsko obdobje podala v dobri formi po še eni uspešni tekmovalni sezoni, v kateri so bili v ospredju smučarski skoki z Niko in Domnom Prevcem.

Strategijo delovanja bo zveza v mandatu do 2030 oprla na tri stebre – športnega, poslovnega in razvojnega. Pomen je pripisal tudi razvoju infrastrukture, še zlasti bo poudarek na vzpostavitvi državnega nacionalnega panožnega centra za alpsko smučanje.

Predsednik zveze je napovedal vzpostavitev krovnega strokovnega sveta SZS, velik poudarek bo na ohranjanju finančne stabilnosti, krepitvi znamke junaki zime, sistematično bodo pristopili k povečevanju priljubljenosti smučanja in deskanja.

Ena od pomembnih nalog bo tudi učinkovitejše upravljanje velikih mednarodnih tekmovalnih dogodkov, ki jih uspešno gostijo v Sloveniji in jih bodo po zdajšnjih pogodbah Slovenija gostila vsaj do leta 2034.