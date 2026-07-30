Pred tragedijo jo je v polomljeni angleščini opozarjala, da je prenevarno

Od tragične smrti nekdanje nemške biatlonske šampionke Laure Dahlmeier je v torek minilo leto dni, toda njena usoda še vedno odmeva v športnih krogih. Ob obletnici nesreče so prišle v javnost nove podrobnosti o njeni odpravi na pakistanski vrh Laila Peak, ki razkrivajo, da je bila dvakratna olimpijska prvakinja iz Pjongčanga 2018 tik pred vzponom opozorjena na izjemno nevarne razmere. Nekdanji reprezentančni kolegi se medtem spominjajo športnice, ki je tudi zunaj tekmovališč pustila neizbrisen pečat.