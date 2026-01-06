Pred zadnjim skokom si je rekel: Uf, zdaj gre zares. Nikar ne zamoči!

Domen Prevc je kljub pritisku, ki ga je včeraj čutil v Bischofshofnu, ohranil mirno kri, na finalu 74. skakalne novoletne turneje poletel do drugega mesta in z njim natanko deset let po podvigu svojega brata Petra potrdil osvojitev zlatega orla. Ko mu ga je slavnostno predal lanski junak Daniel Tschofenig, je začelo več tisoč slovenskih navijačev vzklikati »Domen, Domen!« Bili so tako glasni, da so na slovesni razglasitvi za tekmo, ki jo je v svojo korist odločil prav omenjeni avstrijski Korošec, preglasili domače ljubitelje smučarskih skokov. Zatem je v čast zmagovalca tekmovanja štirih skakalnic zadonela še Zdravljica.

Ko je Peter Prevc konec decembra 2015 začel svoj pohod oziroma let proti zlatemu orlu, je Domen pri rosnih 16 letih prestajal svoj ognjeni krst na novoletni turneji. Kakor je bil že tedaj neustrašen na skakalnicah, je bil odrezav ob njih. »Ne bodite preveč pametni, ker ne veste prav veliko,« je v Innsbrucku 2016 zabrusil starejšemu novinarskemu kolegu, ki je – mimogrede – s svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju poročal že iz Lahtija 1989. Ko torej Domna (letnik 1999) sploh še ni bilo na tem svetu.