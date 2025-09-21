Kobajaši rekorden, Slovenca na stopničkah

S super ekipno tekmo v smučarskih skokih, ki je tudi v sporedu olimpijskih iger 2026, se je v Predazzu končal festival nordijskega športa. Zmaga je odšla s poljskima veteranoma Kamilom Stochom in Dawidom Kubackim, Domen Prevc in Anže Lanišek pa sta v močni konkurenci skočila na tretje mesto.

Druga sta bila Japonca Ren Nikaido in Rjoju Kobajaši, ki je s 141 metri kot zadnji postavil nov rekord prenovljene velike naprave v Predazzu. Japonca sta zbrala točko več od Slovenije.

»Zadnji dan v Predazzu je bil opravljen kar uspešno s tretjim mestom na super ekipni tekmi. Sem nekako zadovoljen s svojimi skoki, sem stopnjeval. Rezerve pa so še in jih hranimo za zimo,« je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Prevc.

Poletna velika nagrada se bo oktobra nadaljevala v Hinzenbachu, državno prvenstvo Slovenije pa bo 21. oktobra v Kranju.