Predsednik FIS jasen: Družina Prevc je svetovna zgodba o uspehu

Predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Johan Eliasch je v slovenski hiši v Cortini d'Ampezzo povedal, da izjemni uspehi družine Prevc v smučarskih skokih »niso le slovenska, ampak svetovna zgodba o uspehu«. Slovenija je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah na severu Italije osvojila štiri medalje, od tega dve zlati, vsa odličja pa so bila povezana z družino Prevc. Uspešna in tekmovalno že upokojena brata Petra in Ceneta sta v Predazzu na olimpijskem zmagovalnem odru nasledila Nika in Domen Prevc.

Eliasch je govoril tudi o prihodnosti zimskih olimpijskih iger. Nasprotujejo širitvi prihodnjih iger na discipline, ki so tradicionalno povezane s poletnimi športi. »Naše stališče je, da se moramo osredotočiti na izboljšanje obstoječega tekmovanja in sporeda, ne pa na dodajanje tekmovanj. S tem namreč tudi povečujemo stroške. Zimske OI morajo ostati zimske, torej take, ki potekajo na ledu in snegu. V to seveda ne sodi tek, da bi denimo dodali tekaški kros,« je prepričan Eliasch.

Zasneženi Dolomiti so navdušili gledalce in obiskovalce. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Vodi zvezo, ki združuje 60 odstotkov zimskih športov, vsa pa potekajo na prostem. Napovedal je, da bodo v naslednjih letih tekme v zimskih športih manj zahtevne za izvedbo in tudi cenejše, a to ne bo storjeno na škodo kakovosti izvedbe. Pri tem je izpostavil, da je treba igre narediti bolj trajnostne, tako glede okolja kot tudi lokalne skupnosti, ki gosti tekmovanja. Pri izboru je po njegovem mnenju pomembno tudi, kako so OI naravno vključene v določeno državo in regijo.

»Zakaj bi delali proge tam, kjer jih ne bodo uporabljali pozneje. Te spremembe se že dogajajo, v Italiji imamo izjemna tekmovanja, kot pravijo športniki, in izjemne zgodbe tudi za gledalce. Imeli smo spektakularne OI, nad pričakovanji, potekale pa so na večinoma že prej zgrajenih objektih,« je še dodal predsednik FIS.

Izbor prirediteljev OI se bo tudi zaradi tega, da bi bilo uporabljenega čim manj umetnega snega, zelo zožil. Poleg Kanade in ZDA, tam bodo OI 2034 v Utahu, bi jih bilo lahko kar nekaj v Evropi: »Italija, Francija, Švica, Nemčija, Avstrija, Skandinavija so med takimi okolji. Švedska, od koder prihajam, OI ni gostila od leta 1912, zimskih sploh še ne, pa imamo veliko tradicijo in tudi uspehe. Upam, da jih bomo lahko pripravili.«