Predsednik za kontinuiteto dela in postopne, premišljene spremembe

Delegati klubov se bodo danes v Ljubljani sestali na seji skupščini Smučarske zveze Slovenije, kjer bodo volili predsednika za nov štiriletni mandat. Edini kandidat je aktualni predsednik Luka Steiner, ki mu se tako obeta potrditev na čelu ene največjih športnih organizacij v državi.

Steiner je vodenje zveze začasno prevzel lani poleti po nepričakovanem odstopu dolgoletnega predsednika Enza Smrekarja, nato pa oktobra dobil zaupanje za nadomestni mandat do letošnjih rednih volitev. Če bo potrjen, bo zvezo vodil do leta 2030.

Na čelu organizacije z več kot 14-milijonskim proračunom Steiner napoveduje kontinuiteto dela in postopne, premišljene spremembe. »To je priznanje za dosedanje delo, hkrati pa velika odgovornost,« je dejal ob robu nedavnega Pokala Vitranc v Kranjski Gori.

Pred zvezo je zahtevno obdobje. Med ključnimi izzivi izpostavlja dolgoročno finančno stabilnost ter oživitev alpskega smučanja, nekoč paradne panoge, ki se danes sooča s pomanjkanjem mladih tekmovalcev. Podobne težave zaznavajo tudi v deskanju na snegu.

»Alpsko smučanje ostaja eden temeljev slovenskega športa. To moramo ohraniti in okrepiti,« poudarja Steiner. Ob tem opozarja na spremenjen športni in družbeni prostor, kjer se šport sooča z večjo konkurenco drugih dejavnosti.

Rešitve vidi v krepitvi dela na klubski ravni, vlaganju v mlade ter izboljšanju infrastrukture za trening. Poseben poudarek namenja tudi širši tekmovalni piramidi: »Ne smemo ceniti le vrhunskih rezultatov, temveč tudi dosežke na državnih in regionalnih tekmovanjih, ki so nujna stopnica do mednarodne ravni.«

Kot pravi, bo uspeh odvisen od tesnejšega sodelovanja med zvezo in posameznimi panogami ter od jasne usmeritve v razvoj stroke. »Ne bomo hiteli, a vztrajali bomo na poti, za katero verjamemo, da vodi do dolgoročno uspešne prihodnosti,« je sklenil.