Pregrehe je bilo več kot dovolj, pred očmi ima nov cilj

Kranj – Anžetu Lanišku je v minuli predčasno končani sezoni uspel velikanski skok naprej. Domžalski as je namreč v končni razvrstitvi za svetovni pokal v smučarskih skokih pristal na 15. mestu, potem ko je osvojil kar 543 točk, trinajst več kot pred tem v petih zimah skupaj.Za nameček je 24-letni član SSK Mengeš izkusil tudi, kako je med svetovno elito stati na zmagovalnem odru, na katerega se je zavihtel dvakrat; po drugem mestu na uvodni tekmi v Visli je bil še tretji v Ruki. A to še ni bilo vse; na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu je sredi februarja povrhu vsega poletel še do novega uradnega osebnega ...