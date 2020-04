Prej ni nikoli jokal, zdaj bi lahko vsak dan (VIDEO)

Takole je norveški skakalni as Bjørn Einar Romøren leta 2005 v Planici letel novemu svetovnemu rekordu nasproti. FOTO: Matej Družnik

Ljubljana – Pred skoraj natanko petnajstimi leti jena letalnici bratov Gorišek dvakrat izboljšal svetovni rekord, potem ko je v poskusni seriji poletel do 234,5 metra in nato v finalu še do takrat neverjetnih 239 metrov. Norvežan prav danes praznuje 39. rojstni dan.»Če si rojen prvega aprila, ti ne preostane drugega, kot da si smešen. A sploh ni tako hudo, če sem ter tja briješ norca tudi iz samega sebe,« nam je že pred leti v smehu zaupal dolgolasi Skandinavec. V pogovoru, ki smo ga z njim opravili sredi februarja 2016 v Vikersundu, torej v šampionski zimi, pa je podoživel svoj drugi rekordni polet z dne 20. marca 2005 v dolini pod Poncami.»To je bil najsrečnejši dan na moji športni poti. Spominjam se prav vsega, od tega, koliko skodelic kave sem popil zjutraj, do darila za rojstni dan, ki ga je pred mojim nastopom prejel. Zaradi rojstno dnevne pesmi, ki so mu jo zapeli gledalci, sem moral še dodatno čakati na zeleno luč. V zraku sem imel nato zelo ugoden veter, ki sem ga na srečo znal izkoristiti. Zanimivo, da so mi v spominu ostale številne malenkosti, zato pa se ne spominjam prav veliko, kaj se je dogajalo zvečer,« se je pošalil Romøren.V svetovnem pokalu se je na najvišjo stopnico odra za najboljše smučarske skakalce na svetu povzpel osemkrat, od tega dvakrat (2005 in 2006) v Planici. Toda največjo zmago je Bjørn Einar dosegel nedolgo tega, ko je premagal raka.»Prej nisem nikoli jokal, zdaj lahko (od sreče) jokam vsak dan,« je pred kratkim v pogovorni oddaji za norveško televizijsko postajo NRK razkril 39-letnik iz Osla, za časnik VG pa je podrobno opisal svojo bitko z zahrbtno boleznijo. Ko je aprila lani izvedel, da ga je napadel ewingov sarkom, zelo agresivna in redka oblika raka (na Norveškem za njim na leto zboli od pet do deset ljudi), se mu je v hipu porušil svet.»Spomnim se, kot bi bilo včeraj. Bila je sobota, kazalec je na uri kazal 21.15, ko me je sredi zabave poklical zdravnik, ker se je želel pogovoriti z menoj na štiri oči. Vprašal sem ga, ali lahko počaka do ponedeljka, pa mi je odvrnil, da je zelo nujno. Ko sva se dobila, mi je pojasnil, da mi bolečine v hrbtu povzroča maligni tumor. Ko sem ga vprašal, ali lahko umrem, mi je le prikimal. Takrat mi je postalo jasno, da gre zares,« se je spomnil trenutka, ko so se mu močno zamajala tla pod nogami.Po prvem šoku je skrbno načrtoval sleherni korak: da bi se čim bolje pripravil na vse, kar ga je čakalo, si je sam ostrigel dolge svetle lase, ki so bili pravzaprav njegov zaščitni znak. To je storil pred očmi tedaj enoletnega sina(z ženoimata od lani tudi hčerkico), da ga ne bi šokiral, ko bi se nekega dne iz bolnišnice vrnil gologlav. Zdravil se je v bolnišnici Ullevål v Oslu in v Heidelbergu v Nemčiji.»Najhujše pri vsem je bilo čakanje na rezultate kemoterapij,« je poudaril Romøren in pribil, da je bilo zdravljenje nadvse izčrpavajoče, saj mu je vidno jemalo energijo. Vendar pa na to, da bi vrgel puško v koruzo, ni nikoli pomislil. Od začetka je bil prepričan, da bo premagal raka. Kakor je tisto oblačno dopoldne 20. marca 2005 v Planici globoko v sebi verjel, da bo poletel do svetovnega rekorda in si z njim uresničil sanje iz otroštva ...