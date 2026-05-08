Preminil Bojan Magazin

Hokejske Jesenice so se poslovile od Bojana Magazina. Nekdanji hokejist jeseniškega moštva in državne reprezentance je namreč v 65. letu izgubil bitko s hudo boleznijo. Priljubljeni Magi je bil večji del svoje hokejske poti branilec, z Jesenicami je osvojil pet naslovov v SFRJ in se veselil v prvih treh prvenstvih samostojne Slovenije treh zaporednih lovorik. Enkrat je bil prvak tudi z Medveščakom, ko so v Zagrebu prav v zadnjem sezoni pred razpadom jugoslovanske federacije sestavili najboljše moštvo z okrepitvami iz Slovenije ter nekdanjega sovjetskega prostora.

Magazin je branil reprezentančne barve na SP skupine B v Ljubljani in na Jesenicah leta 1991, ter dve leti pozneje, ko je slovenska hokejska reprezentanca prvič nastopila na SP skupine C, takrat v Ljubljani in na Bledu.

Kariero na ledu je sklenil v Celovcu, kjer je pozneje postal trener, prav trenersko poslanstvo pa je pred dobrim desetletjem opravljal tudi v svoji Podmežakli.