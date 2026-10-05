Preminil nekdanji hokejski as z Jesenic

V Poreču, kjer je v zadnjem obdobju bival, je v 80. letu preminil Vlado Jug, nekdanji hokejist Jesenic, Olimpije in tedanje reprezentance SFRJ, pri kateri je kot vodilni branilec prispeval izjemen delež na olimpijskih igrah 1968 v Grenoblu, ko je ta izbrana vrsta z 9. mestom dosegla največji uspeh v zgodovini pred razpadom jugoslovanske federacije.

Jug je blestel tudi na svetovnem prvenstvu skupine B 1973 v Gradcu, kjer so ga izbrali za najboljšega branilca tekmovanja, na sedmih tekmah je zbral štiri gole in tri podaje.

Leta 2000 smo ga v našem uredništvu uvrstili v najboljšo slovensko postavo prejšnjega stoletja, v kateri so bili še vratar Tone Gale, branilec Viktor Ravnik ter napadalci Albin Felc, Rudi Hiti in Viki Tišlar. Tudi Vladov sin Tom Jug, letnik 1970, je bil odličen hokejski branilec in med vodilnimi reprezentanti v dobi prvega desetletja slovenske samostojnosti.