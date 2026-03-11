Preplah: v Celovcu oživljali hokejista

Že uvod v končnico razširjene avstrijske hokejske lige (ICEHL) je prinesel izjemno razburljive tekme, žal pa tudi domala tragedijo na klopi KAC iz Celovca: ob odhodu z ledu in pred prihodom v prostor ob igrišču za hokejiste se je namreč zgrudil branilec celovškega moštva Jason Murray. Oživljali so ga eno minuto, tekma med domačim KAC in Fehervarjem je bila seveda nemudoma prekinjena, tako da je na torkov večer niso dokončali. Po zadnjih novicah s Koroške nesrečni 33-letni Kanadčan dobro okreva.

V četrtek so že na sporedu tekme št. 2, med drugim tudi nestrpno pričakovana Olimpijina z Bolzanom (Tivoli, 19.15), potem ko so zmaji za uvod v metropoli Južne Tirolske zmagali s 3:2, na Koroškem pa zdaj – razumljivo – ne razmišljajo o tem, kdaj in kako bodo nadaljevali, saj je seveda najbolj pomembno počutje hokejista. Na ledu so bili sicer trije slovenski akterji: v udarnem celovškem napadu Jan Muršak, pri drugi napadalni navezi madžarskega moštva Anže Kuralt, eden od sodnikov pa je bil Gašper Jaka Zgonc.

Na vseh treh drugih tekmah je zmagovalca odločil podaljšek. Poleg Olimpije v Bolzanu (3:2) se je prav tako s 3:2 veselil zmage tudi Pustertal, in sicer pri udarnem favoritu lige v Salzburgu, gol odločitve je zabil naš reprezentant Rok Tičar. Pred tem je prispeval podajo za drugi gol gostov. Graz 99ers so z 2:1 po podaljšani igri strli čvrst oreh moštva VSV iz Beljaka.