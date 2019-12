Prerojeni Žan se po dolgem času spet zelo veseli sezone

Ljubljana – »Po dolgem času se spet zelo veselim sezone,« z dobršno mero optimizma novo sezono svetovnega pokala, ki se bo konec tedna začela v Rusiji, pričakuje slovenski deskar Žan Košir. Dobitnik treh olimpijskih kolajn je v prejšnji sezoni doživel pravi preporod, predvsem z vidika telesne pripravljenosti, se po slabih štirih letih spet razveselil zmage v svetovnem pokalu, in to v olimpijskem Pjongčangu, nato pa za novo zimo opravil še dobre priprave, zato so se seveda apetiti spet povečali.



V ruskem kraju Banoje se bo v soboto začela nova sezona svetovnega pokala v deskanju na snegu, od Slovencev bodo nastopili Gloria Kotnik, Tim Mastnak, Rok Marguč in Žan Košir. Slednji se je pred novo zimo, njegovo 17. v svetovnem pokalu, odločil, da poskusi nekaj novega, zato se je sploh prvič odpravil na priprave v Argentino, v Ushuaio, kjer je bil tri tedne, nato je treniral še v Avstriji, Belgiji in na Finskem ter za konec v Italiji. Primerjav s tekmeci, seveda ne z vsemi in ne iz vseh reprezentanc, ima tako kar nekaj, zanj so vsekakor spodbudne.



»Samo en dan se je zgodilo, da nisem postavil najboljšega časa. Nisem pa deskal denimo pri minus 10 stopinjah, na umetnem ali ledenem snegu, ko bodo razmere takšne, bom potreboval nekaj časa za prilagoditev. Prav tako nisem še stanoviten, zato ne bi dajal velikih napovedi. So pa obeti kar dobri, apetiti in želje se večajo, a ne želim si nalagati prevelikega bremena. Tudi če bo prišel kak slab dan, bo tekem toliko, da bo priložnost za popravo hitro pred vrati,« pravi Košir, ki je priprave na novo zimo v veliki meri opravil v lastni režiji, saj s trenerjema Gašperjem Oblakom in Jernejem Demšarjem sodeluje le še občasno, malce več je bil tokrat z reprezentanco. Tudi novinarsko konferenco je sklical sam, na njej ni bilo nobenega predstavnika zveze.



»Nalili smo si čistega vina, sklep je bil, da imamo tekmovalci različne poglede, zato nas na zvezi ne rinejo za vsako ceno skupaj, ampak nam pustijo, da dela vsak tako, kot misli, da je najboljše. Z reprezentanco je sodelovanje optimalno za čas, v katerem živimo. Smo sodelavci, ne hodimo pa skupaj na pijačo, z nekaterimi se razumem bolje, z drugimi manj dobro,« je pojasnil 35-letnik, ki je v zadnjem obdobju kot Benjamin Button. Če je imel pred nekaj leti hude težave s hrbtom, ki so pod vprašaj postavile tudi njegovo športno pot, je zdaj vse drugače.

»EMŠO« se pozna veliko manj kot pred leti

»'Emšo' se mi je poznal pred tremi leti, zdaj se veliko manj. Telesno sem bil res precej šibkejši, tekmoval sem v omejenem obsegu. V prejšnji sezoni pa sem se odločil, da poskusim nastopiti na vseh tekmah, želel sem videti, ali sem tega še sposoben ali ne, videl sem, da sem, celo zmagal sem na eni tekmi in bil tretji v slalomu, v katerem nisem nastopal štiri leta. To je bila lepa spodbuda in motivacija za novo sezono. Poleti sem kondicijsko pripravljenost dvignil še na višjo raven, ker pa sem zelo zahteven do sebe, še vedno zaostajam za tem, kar si želim,« pravi Košir, ki namerava tudi v novi sezoni nastopiti na vseh tekmah, teh bo med posamezniki 14.



Zaradi zdravstvenih težav je moral v zadnjih sezonah spreminjati tehniko, zaradi boljšega počutja zdaj spet uvaja prvotno. "Ta tehnika zahteva telesno moč posebej v ledvenem delu in zdaj mi je spet lažja. Tehtal sem, ali naj se ravnam po tem, s katerim slogom je bilo v zadnjih letih doseženih največ zmag, ali naj poskušam kot v najboljših letih. Odločil sem se za slednje, ker sem lahko na ta način tudi sekundo hitrejši od ostalih. Je pa ta tehnika precej tvegana. Bomo videli, kako bo šlo, če bo preveč napak, bom prešel na plan B in sledil ostalim tekmovalcem,« razkriva Košir, ki glede ciljev za novo sezono ni najbolj konkreten.



»Vedno pravim, da bom tekmoval toliko časa, dokler bom vsaj enkrat v sezoni stopil na stopničke. To je torej cilj, želja pa je seveda čim več zmagovati, osvajati, kar se da. Velike tekme v tej sezoni ni, jasno pa je, da nam poleg kolajn na OI največ pomenijo globusi. A tako visokih ciljev si nisem zastavil, še posebej če bodo na tekmah slabe razmere, za to nimam nikakršnih možnosti,« je realen Gorenjec, ki bo januarja spet skušal tudi odkriti šifro domače tekme na Rogli, kjer je bil štirikrat med najboljšo trojico, nazadnje pa letos le 32., lani je vpisal 9. in 20. mesto …