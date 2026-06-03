Presenečenje na vrhu svetovne lestvice, Slovenci še nikoli tako visoko

Švicarska hokejska reprezentanca je prvič v zgodovini prevzela vodstvo na svetovni lestvici Mednarodne hokejske zveze (IIHF). Čeprav je v razburljivem nedeljskem finalu svetovnega prvenstva v razprodani dvorani v Zürichu po podaljšku izgubila proti Finski (0:1), so odlični rezultati zadnjih let zadostovali, da je izbrana vrsta pod vodstvom kapetana Romana Josija skočila na prvo mesto točkovanja.

Švica (5335) je na vrhu lestvice prehiteli reprezentanco ZDA (5305), ki je vodila do turnirja v Zürichu in Fribourgu. Američani so se februarja ovenčali z zlato lovoriko na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo, vendar so na letošnjem nedavnem prvenstvu izpadli že v četrtfinalu.

Švicarski hokejisti so se kljub finalnemu porazu zavihteli na vrh točkovanja. FOTO: David W Cerny/Reuters

Na drugi strani je Švica še tretjič zapored igrala (in izgubila) v finalu svetovnega prvenstva, kar je pomembno prispevalo k njenemu vzponu na vrh točkovanja. Napredovala je tudi Finska (5240). Svetovni prvaki so na lestvici pridobili dve mesti ter prehiteli Švedsko (5100) in Češko (5090). »Suomiji« so zdaj četrta reprezentanca sveta, pred njo pa so le Švica, ZDA in Kanada (5305). Švedska je zdrsnila na peto mesto, Češka pa je šesta.

Slovenija se je povzpela na 13. mesto

Po dobrih predstavah v Fribourgu je pridobila tudi Slovenija (4375), ki zdaj zaseda 13. mesto. Tako visoko v točkovanju Mednarodne hokejske zveze še ni bila. Na tem položaju je sicer končala tudi nedavno svetovno prvenstvo.

Z naslovom svetovnih prvakov so se ovenčali Finci. FOTO: Jussi Nukari/AFP

Lestvica IIHF temelji na rezultatih zadnjih štirih svetovnih prvenstev in zadnjega olimpijskega turnirja. Tako ne odraža zgolj trenutne forme moštev, temveč njihovo uspešnost v daljšem časovnem obdobju. Zanimivost lestvice ostajata Rusija in Belorusija. Čeprav so spomladi 2022 reprezentanci izključili iz mednarodnih tekmovanj, ju IIHF še vedno vodi v sistemu točkovanja. Rusiji so zamrznili izkupiček pri 4030 točkah, Belorusija pa ima 3205 točk.