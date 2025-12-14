Presenečenje v St. Morizu, gledalci zaploskali tudi Ilki Štuhec

Ženski superveleslalom za svetovni pokal v St. Moritzu se je razpletel s presenečenjem. Prvič je v tej disciplini zmago slavila Novozelandka Alice Robinson, ki je osem stotink sekunde prehitela drugouvrščeno Francozinjo Romane Miradoli. Na tretjo stopnico odra za najboljše alpske smučarske se je z zaostankom 0,19 sekunde zavihtela Italijanka Sofia Goggia.

Za Robinsovo je bila to sicer sedma zmaga v svetovnem pokalu; šestkrat je bila najboljša v veleslalomu. »Če sem iskrena, v pripravljalnem obdobju nisem prav veliko vadila superveleslaloma. Toda na treningih mi je šlo kljub temu precej spodbudno. Odločitev, da sem si včeraj privoščila prosti dan, je bila dobra, saj sem se lahko odlično pripravila za tekmo,« je razkrila 24-letna Novozelandka, potem ko se je v superveleslalomu sploh prvič prebila med najboljšo trojico.

Ilka Štuhec je tokrat odstopila. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Tik pod zmagovalnim odrom je tokrat pristala četrtouvrščena ameriška veteranka Lindsey Vonn, ki jo je od Robinsonove ločilo 0,27 sekunde (»Smučati znam tudi bolje, a nisem nezadovoljna s četrtim mestom. Za takšen konec tedna z zmago in drugim mestom v smuku bi takoj podpisala.«), peta pa je bila Francozinja Laura Gauche (+ 0,38).

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 458, 2. Alice Robinson (NZ) 394, 3. Lara Colturi (Alb) 302, 4. Julia Scheib (Avs) 280, 5. Paula Moltzan (ZDA) 267 ... 47. Neja Dvornik (Slo) 41, 48. Ilka Štuhec (Slo) 40, 63. Ana Bucik Jogan (Slo) 23.

Edina slovenska smučarka na štartu Ilka Štuhec je po dobrem začetku odstopila (tako kot ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin), potem ko je padla. Zaradi napake, ki jo je naredila, je bila vidno nezadovoljna. Ko je nato prismučala v cilj, so ji gledalci na tribunah precej glasno zaploskali.