Presenetljivo slovo lanskega zmagovalca finala v Planici

Le dva dneva pred začetkom 74. novoletne turneje v smučarskih skokih je svojo športno pot presenetljivo sklenil Daniel Huber. Avstrijski as je namreč danes sporočil, da bo svoje tekmovalne smuči postavil v kot, saj želi v prihodnje več časa nameniti družini in novim življenjskim izzivom.

Huber je bil še marca lani v vrhunski formi. Na letalnici v Planici je slavil svojo tretjo zmago v svetovnem pokalu, z njo pa si je zagotovil tudi mali kristalni globus za skupno prvo mesto v posebnem seštevku smučarskih poletov. Izkazalo se je, da je bil to njegov zadnji veliki nastop na mednarodnem prizorišču.

Kmalu po koncu sezone 2024/25 se je začel spopadati z zdravstvenimi težavami. Zaradi poškodbe je moral na operacijo kolena, zaradi katere je bil dalj časa odsoten s skakalnic. Na tekmovanja se je vrnil šele pred tremi meseci, ko se je udeležil tekmovanja za celinski pokal v Hinterzartnu, kjer pa se mu ni izšlo po načrtih in željah.

Daniel Huber (na sredini) je marca lani v Planici prejel mali kristalni globus. FOTO: Dejan Javornik

Widhölzl obžaluje, vendar razume njegovo odločitev

Kako je pojasnil 32-letni Avstrijec, se je njegov pogled na nadaljevanje kariere sčasoma spremenil. Skoki pri njem niso bili več na prvem mestu, je svojo odločitev obrazložil Huber, ki je bil dolga leta pomemben člen močne avstrijske reprezentance, s katero se je na prejšnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu veselil zlate lovorike na moštveni tekmi.

Njegovo odločitev obžaluje, vendar hkrati tudi razume tudi glavni trener Andreas Widhölzl. »Škoda je, da izgubljamo tako uspešnega skakalca. Prepričan sem, da bi bil še vedno sposoben vrnitve v svetovni pokal. Toda konkurenca na vrhu je resnično izjemno močna, zato je njegova odločitev iz človeškega vidika povsem razumljiva,« je povedal avstrijski selektor.

Daniel Huber zapušča smučarske skoke kot (ekipni) olimpijski prvak iz Pekinga 2022, zmagovalec treh tekem svetovnega pokala in eden od najzanesljivejših članov avstrijske reprezentance v zadnjem desetletju.