Prevc se s kolegi poti na štadionu, obiskali smo jih na treningu (VIDEO)

Najboljši slovenski smučarski skakalci se s skupnim zmagovalcem svetovnega pokala Domnom Prevcem na čelu že zavzeto pripravljajo za novo sezono. V teh dneh pod vodstvom kondicijskega trenerja Matjaža Polaka krepijo telesno pripravljenost na kranjskem štadionu in v tamkajšnjem fitnesu.

Na skakalnico se bodo nekateri od članov naše reprezentance A (Lovro Kos, Žiga Jančar, Rok Oblak) prvič v letošnji pomladi podali prihodnji teden, olimpijski šampion in svetovni prvak v poletih Domen Prevc bo – tako kot Anže Lanišek in Timi Zajc – prve skoke opravil šele v drugem junijskem tednu.

Slovenski smučarski skakalci so bili na današnjem javnem treningu dobro razpoloženi. Na fotografiji z leve: Lovro Kos, Rok Oblak, Žiga Jančar, Timi Zajc, Robert Hrgota, Žak Mogel, Domen Prevc in Anže Lanišek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Dotlej bom krepil telesno pripravljenost in pilil fino motoriko, tako da bom potem na skakalnico prišel lačen skokov,« je poudaril 26-letni zvezdnik iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki se je med oddihom v Namibiji dodobra spočil in si spet napolnil baterije.

Glavni trener slovenske skakalne vrste Robert Hrgota je zadovoljen z motiviranostjo svojih varovancev. »Vsako leto znova je treba program treninga malce prilagajati, ga tudi popestriti, držimo pa se osnove, ki je preverjena in prinaša dosežke. V prvem delu priprav gradimo bazo za zimo, junija pa se bomo osredotočili tudi na bolj individualne pristope,« je pojasnil Hrgota.