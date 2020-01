Prevc: Dobro je vedeti, da sem lahko tudi številka 1

AFP Marius Lindvik (na sredini) se je veselil druge zaporedne zmage, potem ko je v tesnem dvoboju ugnal Dawida Kubackega (levo). Tretji je bil Daniel Andre Tande. FOTO: AFP



Po prvem »polčasu« je bratoma Prevc kazalo še bolje

Kubacki zdaj najbližje zlatemu orlu, D. Prevc osmi

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (10/31): 1. R. Kobajaši (Jap) 608, 2. K. Geiger (Nem) 539, 3. S. Kraft (Avs) 489, 4. M. Lindvik (Nor) 409, 5. D. Kubacki (Pol) 344, 9. P. Prevc 278, 10. A. Lanišek 254, 21. D. Prevc 134, 24. T. Zajc 129, 37. R. Justin 24, 56. T. Bartol 3, 59. A. Semenič (vsi Slo) 1; novoletna turneja (3/4): 1. D. Kubacki 830,7, 2. M. Lindvik 821,6, 3. K. Geiger 817,4, 4. R. Kobajaši 817,0, 5. S. Kraft 798,6, 8. D. Prevc 775,4, 11. P. Prevc 765,2, 14. A. Lanišek 758,5, 19. T. Zajc 742,5, 47. R. Justin 217,4, 55. C. Prevc 103,2, 60. T. Bartol 92,4.

Innsbruck – Mladi norveški smučarski skakalecje po Garmisch-Partenkirchnu slavil še drugo (zaporedno) zmago, potem ko je v svojo korist odločil tudi tekmo za svetovni pokal na Bergislu. S skokoma, dolgima 133 in 120,5 metra, je v izenačenem dvoboju za prvo mesto za pičle 1,3 točke ugnal Poljaka, ki je v obeh serijah skočil enako daleč kot 21-letnik iz Søruma približno 30 kilometrov vzhodno od Osla.»Med turnejo sem našel vrhunsko formo. Upam, da bom nadaljeval v takšnem slogu. Pogled na skupno razvrstitev novoletne turneje je lep, toda Kubacki ima dokaj veliko prednost. O skupni zmagi zato ne razmišljam preveč, toda možnosti zanjo vsekakor imam,« je ocenil Lindvik, ki ima pred ponedeljkovim sklepnim dejanjem 68. novoletne turneje v Bischofshofnu 9,1 točke zaostanka za vodilnim Kubackim. Kljub slabšima današnjima nastopoma v lovu na »zlatega orla« ostajata tudi Nemec(117,5 m in 126 m) in Japonec(122 m in 120 m), ki sta se morala tokrat sprijazniti z osmim oziroma 14. mestom; od 29-letnega Poljaka ju loči 13,3 oziroma 13,7 točke.Norveško zmagoslavje je v Innsbrucku dopolnil(126 m in 131 m), ki se je z najboljšo oceno finala z 12. mesta zavihtel na tretjo stopnico odra za najboljše skakalce na svetu. V lepi moštveni luči so se v rahlem dežju predstavili tudi slovenski skakalci, saj so se(127 m in 122 m),(125 m in 122 m) in(124 m in 120,5 m) drug za drugim zvrstili od devetega do 11. mesta.Toda po uvodni seriji je bratoma Prevc kazalo še bolje, saj sta držala četrto (Peter) oziroma šesto mesto (Domen). »Dobro je vedeti, da sem lahko – ko naredim super skok – številka 1, toda po drugi strani me tudi malo skrbi, ker napake, ki se mi prikradejo, niso velike in sem vseeno 'šele' deveti. Če bi delal velike napake in tekmo končal na tem položaju, me ne bi nič skrbelo,« je razmišljal Peter Prevc, potem ko je v finalu izgubil pet mest.Za štiri mesta pa je nazadoval Domen Prevc. »S prvim skokom sem zadovoljen, z drugim ne, pričakoval sem, da bom skočil bolje. Prikradla se mi je napaka, zato daljava ni bila takšna, kot bi si želel,« je dejal najmlajši od bratov Prevc, ki je v seštevku turneje pridobil eno mesto, tako da je zdaj osmi. Bolj zadovoljen je bil po tekmi Anže Lanišek, ki je v drugi seriji pridobil tri mesta. »Finalni skok je bil tehnično boljši od prvega, na žalost sem imel malo smole z razmerami, vendar pa moram biti kar zadovoljen z doseženim,« je povedal 23-letni Domžalčan.Točke je od naših osvojil tudi(123,5 m in 114,5 m), ki je v finalu izgubil pet mest in na koncu pristal na 20. mestu. Po koncu tekme so ga prireditelji hitro odpeljali na dopinško kontrolo. Ob Cenetu Prevcu (116,5 m), ki je zasedel 36. mesto, je praznih rok ostal tudi(113,5 m), ki tako končuje svoje nastope na 68. novoletni turneji. Namesto njega bo v jutrišnjih kvalifikacijah v Bischofshofnu (16.30) nastopil