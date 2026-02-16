  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Lanišek odlično odprl superekipno preizkušnjo na OI

Slovenska skakalna asa sta med kandidati za olimpijsko odličje tudi na današnji superekipni preizkušnji dvojic v Predazzu.
Anže Lanišek je v prvi seriji poletel 131,5 metra daleč. FOTO: Matej Družnik/Delo
Anže Lanišek je v prvi seriji poletel 131,5 metra daleč. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
16. 2. 2026 | 17:54
16. 2. 2026 | 19:26
Na veliki skakalnici v Predazzu se je začela še zadnja tekma v smučarskih skokih na 25. zimskih olimpijskih igrah. Hkrati je to tudi premiera – najboljši skakalci se na največji zimskošportni prireditvi prvič med seboj merijo v tako imenovani superekipni preizkušnji dvojic.

Domen Prevc skozi številne turbulence poletel na Olimp

Na štartnem seznamu je 17 ekip, slovensko pa sestavljata Anže Lanišek in Domen Prevc. Po doslej prikazanem na veliki napravi sta glavna kandidata za osvojitev zlate lovorike Japonca Ren Nikaido in Rjoju Kobajaši. Ob dobrem dnevu lahko seveda visoko posežeta tudi naša asa.

»Žaba« za začetek poletel kar 131,5 metra daleč

Lanišek je odlično odprl tekmo, saj je poletel 131,5 metra daleč in Slovenijo popeljal na drugo mesto za Avstrijo, za katero je zablestel Jan Hörl (137,5 m). Razlika med vodilnima ekipama znaša 10,1 točke. Na tretjem mestu sta z zaostankom 14,4 točke skupaj Japonska in Poljska.

Na »ogrevanju« najboljši Švicar

V poskusni seriji je imel Lanišek (128 m) 19. oceno, Prevc pa – tako kot Japonca Kobajaši in Nikaido – ni nastopil. Najboljši skok je uspel Švicarju Gregorju Deschwandnu (130,5 m), takoj za njim pa sta bila Norvežana Kristoffer Eriksen Sundal (129 m) in Johann Andre Forfang (133 m).

Superekipna preizkušnja je sicer zaradi zmanjšanja moških kvot v olimpijskem sporedu nadomestila klasično moštveno tekmo s štirimi skakalci.

Slovo
Slovo

Umrl je igralec Robert Duvall.

Pri 95. letih je umrl večkrat nagrajeni igralec znan po filmih Boter in Apokalipsa zdaj.
16. 2. 2026 | 19:26
Preberite več
Premium
Tema dneva
Tema dneva

Prihod Vzajemne na borzo bo dobrodošel

Povpraševanje se je vzpostavilo, ponudba pa je omejena, zato je logično, da se cene zvišujejo.
Janez Tomažič 16. 2. 2026 | 19:12
Preberite več
Energetika
Energetika

Krški občinski svet dal zeleno luč za Jek 2, a z opozorilom

Za domačine je sprejemljivejša lokacija vzhodno od obstoječe Nuklearne elektrarne Krško, tudi načrtovani veliki hladilni stolp za občino ni sprejemljiv.
16. 2. 2026 | 19:05
Preberite več
Manchester
Manchester

Benjamin Šeško je kariero začel na povsem drugačnem položaju

Slovenski nogometni zvezdnik je, preden se je preselil v napad, igral na drugem položaju, ki mu ni bil prav nič všeč.
16. 2. 2026 | 18:50
Preberite več
Smučarski skoki
Smučarski skoki

Medved bi bil rad še naprej trener finskih skakalcev

Prihodnost slovenskega trenerja, ki so ga zaradi incidenta z alkoholom izključili z zimskih olimpijskih iger v Italiji, je še negotova.
S prizorišča:Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 18:32
Preberite več
Energetika
Energetika

Krški občinski svet dal zeleno luč za Jek 2, a z opozorilom

Za domačine je sprejemljivejša lokacija vzhodno od obstoječe Nuklearne elektrarne Krško, tudi načrtovani veliki hladilni stolp za občino ni sprejemljiv.
16. 2. 2026 | 19:05
Preberite več
Manchester
Manchester

Benjamin Šeško je kariero začel na povsem drugačnem položaju

Slovenski nogometni zvezdnik je, preden se je preselil v napad, igral na drugem položaju, ki mu ni bil prav nič všeč.
16. 2. 2026 | 18:50
Preberite več
Smučarski skoki
Smučarski skoki

Medved bi bil rad še naprej trener finskih skakalcev

Prihodnost slovenskega trenerja, ki so ga zaradi incidenta z alkoholom izključili z zimskih olimpijskih iger v Italiji, je še negotova.
S prizorišča:Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 18:32
Preberite več
