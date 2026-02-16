Lanišek odlično odprl superekipno preizkušnjo na OI

Na veliki skakalnici v Predazzu se je začela še zadnja tekma v smučarskih skokih na 25. zimskih olimpijskih igrah. Hkrati je to tudi premiera – najboljši skakalci se na največji zimskošportni prireditvi prvič med seboj merijo v tako imenovani superekipni preizkušnji dvojic.

Na štartnem seznamu je 17 ekip, slovensko pa sestavljata Anže Lanišek in Domen Prevc. Po doslej prikazanem na veliki napravi sta glavna kandidata za osvojitev zlate lovorike Japonca Ren Nikaido in Rjoju Kobajaši. Ob dobrem dnevu lahko seveda visoko posežeta tudi naša asa.

»Žaba« za začetek poletel kar 131,5 metra daleč

Lanišek je odlično odprl tekmo, saj je poletel 131,5 metra daleč in Slovenijo popeljal na drugo mesto za Avstrijo, za katero je zablestel Jan Hörl (137,5 m). Razlika med vodilnima ekipama znaša 10,1 točke. Na tretjem mestu sta z zaostankom 14,4 točke skupaj Japonska in Poljska.

Na »ogrevanju« najboljši Švicar

V poskusni seriji je imel Lanišek (128 m) 19. oceno, Prevc pa – tako kot Japonca Kobajaši in Nikaido – ni nastopil. Najboljši skok je uspel Švicarju Gregorju Deschwandnu (130,5 m), takoj za njim pa sta bila Norvežana Kristoffer Eriksen Sundal (129 m) in Johann Andre Forfang (133 m).

Superekipna preizkušnja je sicer zaradi zmanjšanja moških kvot v olimpijskem sporedu nadomestila klasično moštveno tekmo s štirimi skakalci.