Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

Če bi pred jutrišnjim začetkom 74. novoletne turneje v Oberstdorfu poznavalce smučarskih skokov vprašali, kdo je zanje glavni kandidat za osvojitev zlatega orla, bi jih zagotovo velika večina s prstom pokazala na Domna Prevca. V vlogo udarnega favorita ga postavljajo izvrstni dosežki na začetku olimpijske sezone 2025/26, s katerimi si je priskakal prepričljivo vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovni pokal.

Ker je pred začetkom sezone vedel, da je dobro pripravljen, ga odlične uvrstitve niti ne presenečajo. »Zares sem vesel, da so se mi na tekmah v Visli in Klingenthalu, pa tudi v Engelbegu tako dobro izšli vsi dejavniki. Toda uspešni nastopi prinašajo tudi odgovornost, da ohranim zbranost. Upam, da jo bom zadržal čim dlje. To sicer nazadnje niti ni bilo prav težko, težje je bilo krotiti živčnost,« nam je zaupal šampion kranjskega Triglava in pristavil, da se je letos izboljšal na različnih področjih.