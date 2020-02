Prevc nikoli ne ve, kako zelo ga bo strah, ko bo pogledal navzdol (VIDEO)

Na vrhu večne lestvice skupaj z Avstrijcem

Peter Prevc se je leta 2016 na Kulmu veselil zlate lovorike na SP v poletih.

Po številu malih kristalnih globusov si deli vrh s Schlierenzauerjem.

Pri Fischerju so mu za polete izdelali nove skakalne smuči.

Anže Semenič je dvig forme potrdil tudi z desetim mestom minulo soboto v Willingenu. FOTO: Marko Feist

Ljubljana – Z današnjimi kvalifikacijami se bo v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu (ali še bolje rečeno: nekje vmes med obema mestecema) odprl še lov na mali kristalni globus za skupno zmago v posebni razvrstitvi smučarskih poletov. Slovenski skakalci so se po Willingenu tudi na avstrijsko Štajersko odpeljali z velikimi pričakovanji. Nič čudnega, ko pa je Kulm našim asom v preteklih letih prinesel že obilo odmevnih uspehov.Na tamkajšnjem svetovnem prvenstvu v poletih leta 1996 jenavdušil z bronasto kolajno, leto pozneje pa je »moravški orel«na največji avstrijski napravi kot prvi Slovenec v zgodovini premagal magično mejo 200 metrov in poletel do zmage na tekmi za svetovni pokal.Veselico naših severnih sosedov je dvakrat pokvaril »leteči Kranjčan«(v letih 2010 in 2012), Kulm pa je bil nadvse srečen kraj še za. Potem ko je pred šestimi leti tam prvič okusil slast zmage med svetovno elito, se je v svoji šampionski zimi 2015/16 na avstrijski velikanki v blestečem slogu ovenčal z naslovom svetovnega prvaka v poletih.Za nameček je na poti do lovorike dvakrat izboljšal rekord prenovljene letalnice (243 in 244 m), na kateri si najboljšo znamko lasti še zdaj. Najstarejši od bratov Prevc bo tudi ta konec tedna – tako za jutrišnjo kot tudi nedeljsko tekmo bodo prireditelji zeleno luč prižgali ob 11. uri – vsaj v širšem krogu favoritov, če že ne ožjem. Navsezadnje je v preteklosti že večkrat dokazal, da je izvrsten letalec na smučeh.Na koncu koncev si s tremi malimi globusi (2014, 2015 in 2016) na večni lestvici deli vrh z Avstrijcem(2009, 2011 in 2013), kar zadeva zmage na tekmah za svetovni pokal na letalnicah, pa je Peter drugi za omenjenim zvezdnikom iz Fulpmesa pri Innsbrucku (7:14).»Že, že, toda po drugi strani sem že star in nikoli ne vem, kako zelo me bo strah, ko se bom enkrat usedel na štartno klop in z vrha pogledal navzdol. Me prav zanima, kakšen bo tokrat odgovor na to vprašanje,« je radoveden 27-letni član kranjskega Triglava, ki v skupni razvrstitvi kot najboljši Slovenec drži osmo mesto in je med elitno deseterico – zanimivo – edini, ki v tej zimi še ni okusil slasti zmage v svetovnem pokalu.Ob Petru, ki so mu pri Fischerju za polete izdelali posebne smuči, in njegovem (naj)mlajšem bratu, ki bo prav tako na Kulmu tekmoval z novim (Slatnarjevim) parom, bodo v današnjih kvalifikacijah (13.00) od slovenskih reprezentantov nastopili šeinPo vrnitvi iz Willingena so opravili tri treninge, dva v telovadnici in enega na skakalnici v Planici. »Ker je planiški teptalec snega v okvari, niso mogli ustrezno pripraviti Bloudkove velikanke, katere doskočišče je bilo zelo trdo. Zato sem dal fantom na izbiro, da so se sami odločili, na kateri napravi bodo vadili. Timi in Žiga, ki že dalj časa čuti bolečine v kolenu, sta izbrala 100-metrsko, preostali pa večjo. A so potem čutili posledice trdih pristankov,« je razkril glavni trener slovenske vrsteNadeja se, da se bo kateri od njegovih izbrancev konec tedna zavihtel na zmagovalni oder, čeprav pričakuje še hujšo zračno bitko za vrh kot običajno. »Tistim, ki so redno v ospredju, se bo verjetno pridružil še kdo od tistih, ki znajo odlično leteti. No, upam, da bo to kdo od naših,« si je pred prvimi poleti v sezoni zaželel 43-letni Kranjčan.