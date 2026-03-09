Prevc po naključnem srečanju v savni: Očitno sem uročil uspeh Fincev

Smučarske igre Salpausselkä, kakor so prireditelji poimenovali tekme za svetovni pokal v Lahtiju, so imele v skokih minuli konec tedna več junakov. Ob prerojenem avstrijskem Korošcu slovenskih korenin Danielu Tschofenigu, ki se je po velikih težavah s formo, s katerimi se je spopadal še med nedavnimi olimpijskimi igrami v Predazzu, trikrat zavihtel na zmagovalni oder (od tega dvakrat na najvišjo stopnico), je v soju žarometov znova sijal tudi Domen Prevc.

Potem ko si je kljub diskvalifikaciji, ki mu je odvzela zmago, že v petek zagotovil veliki kristalni globus, se je šampion kranjskega Triglava še dvakrat udeležil slovesne razglasitve najboljših za drugi mesti na sobotni posamični tekmi in nedeljski superekipni preizkušnji dvojic skupaj z Anžetom Laniškom, na kateri sta morala priznati premoč zgolj avstrijski navezi Tschofenig–Jan Hörl. A še bolj je predvčerajšnjim v skakalnih krogih odmevalo tretje mesto Anttija Aalta in Nika Kytösaha, ki sta presenetila s prvimi finskimi (moškimi) stopničkami v svetovnem pokalu po sušnih dvanajstih letih ...