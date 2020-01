Prevc se je že zjutraj odločil, da bo lovoriko osvojil Kubacki

Bischofshofen

AFP Peter Prevc je bil zadovoljen s tem, kako je sklenil 68. novoletno turnejo. Foto: AFP

20,6

točke je na koncu znašal naskok Dawida Kubackega pred Mariusom Lindvikom



Sladka bolečina poljskega asa

AFP Na zadnji postaji turneje je bil najbolj prepričljiv Poljak. Foto AFP

- Po ne najboljšem nedeljskem kvalifikacijskem nastopu so mnogi spremljevalci smučarskih skokov že odpisali, toda izkušeni Poljak je na sklepnem dejanju na Solnograškem prekosil samega sebe, poletel do zmage in »zlatega orla«. Zobe je v včerajšnjem finalu pokazal tudiki se je za konec 68. novoletne turneje izkazal z zelo dobrim 5. mestom.Slovenski skakalni as je bil po uvodni seriji še deseti (136,5 m), v drugo pa ga je odneslo še poldrugi meter dlje. Z drugim dosežkom finala – boljši je bil le nepremagljivi Kubacki (143 m in 140,5 m) – je Peter preskočil pet tekmecev, med drugimi tudi (naj)mlajšega brata(140 m in 133 m), ki je s 5. mesta nazadoval na deveto.»Moj finalni skok je bil res vrhunski, v bistvu me je lahko v drugi seriji 'nabil' le Kubacki,« je bil zadovoljen najstarejši od bratov Prevc, medtem ko je iskal ustrezne besede, s katerimi bi opisal svoja čustva. »Bil sem ponosen, vesel in jezen hkrati. Turneja se je zame začela slabše in zaključila super, skupno 8. mesto je dober rezultat, vendar ne tudi takšen, da bi ga uokviril,« je razmišljal in ob tem dodal: »Če bi vsakič prikazal po dva dobra skoka, bi bil na sleherni tekmi uvrščen med deseterico, kar me zdaj malo muči. Nekako sem sam pri sebi določil, da je 12. mesto še dobro, 13. pa se že bolj nagiba k 15., kar je po moji oceni že povprečje.«Skupno zmagoslavje Kubackega ga ni presenetilo. »Že zjutraj sem se odločil, da bo lovoriko osvojil Dawid. Sam pri sebi sem razmišljal, kaj se bo zgodilo, slednjič pa sklenil, da je on moj favorit,« je v smehu razkril Peter in na vprašanje, kako komentira nastopa mlajših bratov Domna in(132 m in 128 m/22.) – po 5. februarju leta 2017 v Oberstdorfu so točke na isti preizkušnji za svetovni pokal osvojili vsi trije Prevci – na kratko odvrnil: »Rešujemo Slovenijo!«Domen, ki je v skupni razvrstitvi novoletne turneje pridobil še eno mesto, tako da jo je kot naš najboljši reprezentant končal kot sedmi pičlo desetinko točke za šestouvrščenim Norvežanom, je bil zadovoljen z doseženim. »Na koncu se je izteklo še bolje, kot sem si želel. Če sem iskren, sem presenetil še samega sebe, saj nisem pričakoval, da bom turnejo tako uspešno zaključil. Morda so manjkali le kakšni boljši rezultati,« je pod tekmovanje štirih skakalnic potegnil črto najmlajši od bratov Prevc.Med vsemi brati iz Dolenje vasi v Selški dolini pa je bil videti še najbolj vesel Cene. Nič čudnega, ko pa se je po sušnih treh letih spet prebil med najboljšo trideseterico. »Po eni strani me jezi, po drugi pa veseli, da sta imela oba skoka še določene rezerve; prvi prvem sem ga 'biksal' v zraku, pri drugem pa sem malce predolgo čakal z odrivom,« je pojasnil skakalec, ki se je v uvodni seriji na izločanje odločno odločno zoperstavil favoriziranemu Kubackemu.»Menim, da sem se, če dobro skočim, povsod sposoben uvrstiti do 30. mesta; ne glede na to, kdo je tekmec,« je razložil 23-letni član Triglava in dodal, da mu je bilo v veselje takoj za njim videti skok vodilnega. In pozneje velikega zmagovalca tekme in 68. novoletne turneje, ki je kajpak žarel od silne sreče. »Svojih občutkov še ne znam opisati, saj v meni zdaj vre,« je priznal Kubacki in zaupal, da so ga že po 30 sekundah držanja »zlatega orla« začele boleti roke. »Zares je težak. A to je sladka bolečina,« se je še namuznil 29-letni Poljak, potem ko je na tekmi za 9,9 točke preskoči drugouvrščenega Nemca, v seštevku turneje pa najbližjega zasledovalca, Norvežana(včeraj 3.) za 20,6 točke.Prvič v tej sezoni je brez točk ostal(31.), ki je imel dvojno smolo. Če v uvodni seriji ne bi bilo sistema na izpadanje, bi se zanesljivo uvrstil v finale, saj je imel 28. dosežek. Za nameček ga je med njegovim spustom po zaletišču tako ovirala kamera, da je moral celo umakniti koleno. V slovenskem taboru so sicer nemudoma vložili pritožbo, ki pa so jo pristojni zavrnili, češ da ni šlo za pretirano oviranje. Prekratek za točke pa je bilna 40. mestu.