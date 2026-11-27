V kvalifikacijah za prvo tekmo smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Ruki je bil najboljši Norvežan Marius Lindvik, ki je poletel 142,5 metra daleč. Le za 1,8 točke je zaostal drugouvrščeni Švicar Sandro Hauswirth (145 m), tretji pa je bil Avstrijec Jan Hörl (140 m). Med četverico Slovencev je bil znova najboljši Anže Lanišek (135 m), ki je bil deveti.

Zanesljivo je kvalifikacijsko letvico preskočil tudi Timi Zajc (128 m), ki se je uvrstil na 22. mesto, za svoj nastop na tekmi pa je moral trepetati branilec velikega kristalnega globusa Domen Prevc, ki je s 120 metri izvlekel šele 45. mesto.

Avstrijec Jan Hörl je v kvalifikacijah osvojil tretje mesto. FOTO: Roni Rekomaa/AFP

Enako daleč kot Prevca je z višjega zaletišča odneslo tudi Roka Oblaka, ki je imel povrhu tudi nekoliko boljše razmere v zraku, tako da je pristal na 52. mestu, s katerim je ostal brez tekme.

Rezultati kvalifikacij v Ruki: 1. Lindvik (Nor) 169,5 (142.5), 2. Hauswirth (Švi) 167,7 (145), 3. Hörl 163,8 (140), 4. Tschofenig 161,3 (139.5), 5. Ortner 156,6 (135), 6. Embacher (vsi Avs) 156,4 (135.5), 9. Lanišek 152,2 (135), 22. Zajc 137,9 (128), 45. D. Prevc 120,6 (120), 52. Oblak (vsi Slo) 111,4 (120).

Jutrišnja preizkušnja se bo v Ruki začela ob 16.30, nedeljska pa ob 14.20.

Norvežani Einar Lurås Oftebro, Jens Lurås Oftebro in Kasper Moen Flatla so se za uvod veselili trojne zmage v Ruki. FOTO: Vesa Moilanen/Reuters

Trojna zmaga Norvežanov

Že pred kvalifikacijami so finski prireditelji spravili pod streho prvo tekmo nove sezone za svetovni pokal v nordijski kombinaciji, na kateri so imeli največ uspeha Norvežani. Brata Einar Lurås in Jens Lurås Oftebro (+ 1,5) sta slavila dvojno zmago, slavje »Vikingov« pa je s tretjim mestom dopolnil Kasper Moen Flatla (+ 4,8). Najboljši Nenorvežan je bil četrtouvrščeni Nemec Vinzenz Geiger (+ 7,0), peti je bil Avstrijec Stefan Rettenegger (+ 10,4).

Med dobitnike točk sta se prebila oba Slovenca, bolje pa se je odrezal Vid Vrhovnik, ki si je z zaostankom 1:21,6 minute priskakal in pritekel 25. mesto. Gašper Brecl (+ 1:45,5) je med 49 tekmovalci iz dvanajstih držav zasedel 36. mesto. Jutri (11.15 in 15.30) in v nedeljo (10.00 in 12.00) bosta v Ruki na sporedu še dve preizkušnji nordijskih kombinatorcev.