Prevc v šampionskem slogu odprl novoletno turnejo

V Oberstdorfu so pod streho spravili kvalifikacije za jutrišnjo uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jih je v šampionskem slogu v svojo korist odločil Domen Prevc. Slovenski as je poletel najdlje med vsemi – 139,5 metra. Za nagrado je prejel ček za 3175 evrov.

Z zaostankom 10,7 točke je drugo mesto za Prevcem osvojil Nemec Philipp Raimund (132,5 m), tretji pa je bil branilec zlatega orla, Avstrijec Daniel Tschofenig (131,5 m), ki ga je od 26-letnega šampiona kranjskega Triglava ločilo 11,3 točke.

Med elitno deseterico sta se prebila tudi Timi Zajc (135 m) in Anže Lanišek (130 m), ki sta zasedla četrto oziroma deveto mesto. Skozi kvalifikacijsko sito se je zanesljivo prebil tudi Rok Oblak (123 m), ki je pristal na 23. mestu, skok pa se je ponesrečil Žaku Moglu (104,5 m), ki je zasedel 57. mesto.

Jutrišnja tekma se bo začela ob 16.30, v uvodni seriji na izločanje pa se bo Prevc pomeril s Fincem Eetujem Nousiainenom (105 m/50.). Zajčev nasprotnik bo Ukrajinec Jevhen Marusjak (112 m/47.), Laniškov tekmec bo Kazahstanec Ilja Mizernih (115 m/42.), Oblakov pa Finec Antti Aalto (124 m/28.).