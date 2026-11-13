Prevc: Z živalmi nimam težav, najnevarnejši je tako ali tako človek

Domen Prevc je v prejšnji šampionski zimi na skakalnicah in letalnicah osvojil pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo. Zlatemu orlu z novoletne turneje je v Oberstdorfu dodal naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih. Na olimpijskih igrah je nato upravičil vlogo favorita z zmagoslavjem na veliki napravi v Predazzu, na sosednji srednji pa se je skupaj s sestro Niko Prevc, Niko Vodan in Anžetom Laniškom veselil še prvega mesta na tekmi mešanih ekip. Imenitno sezono je kronal še z velikim kristalnim globusom in malim za skupno zmago v posebnem seštevku poletov. Kljub vsem podvigom pa je 27-letni as iz Dolenje vasi v Selški dolini – kakor je med drugim poudaril v zanimivem pogovoru za Delo – še vedno lačen uspehov, zaradi česar že kar nestrpno pričakuje petkov štart nove sezone za svetovni pokal v Lillehammerju ...