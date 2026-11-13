Prevc: Z živalmi nimam težav, najnevarnejši je tako ali tako človek

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Slovenski skakalni šampion Domen Prevc o novi sezoni za svetovni pokal, strahu, opozorilih glede slovenskega sistema, ukradenem helikopterju, formuli 1 ...
Domen Prevc se že veseli petkovega štarta nove sezone za svetovni pokal, v kateri bo branil veliki in mali kristalni globus, zlatega orla in v Falunu tudi naslov svetovnega prvaka z velike skakalnice v Trondheimu 2025. FOTO: Leon Vidic/Delo
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Domen Prevc se že veseli petkovega štarta nove sezone za svetovni pokal, v kateri bo branil veliki in mali kristalni globus, zlatega orla in v Falunu tudi naslov svetovnega prvaka z velike skakalnice v Trondheimu 2025. FOTO: Leon Vidic/Delo
Miha Šimnovec
13. 11. 2026 | 18:09
13:52
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Domen Prevc je v prejšnji šampionski zimi na skakalnicah in letalnicah osvojil pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo. Zlatemu orlu z novoletne turneje je v Oberstdorfu dodal naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih. Na olimpijskih igrah je nato upravičil vlogo favorita z zmagoslavjem na veliki napravi v Predazzu, na sosednji srednji pa se je skupaj s sestro Niko Prevc, Niko Vodan in Anžetom Laniškom veselil še prvega mesta na tekmi mešanih ekip. Imenitno sezono je kronal še z velikim kristalnim globusom in malim za skupno zmago v posebnem seštevku poletov. Kljub vsem podvigom pa je 27-letni as iz Dolenje vasi v Selški dolini – kakor je med drugim poudaril v zanimivem pogovoru za Delo – še vedno lačen uspehov, zaradi česar že kar nestrpno pričakuje petkov štart nove sezone za svetovni pokal v Lillehammerju ...

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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