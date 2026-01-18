Prevc znova potrdil premoč in si priskakal odlično popotnico za Oberstdorf

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je na Japonskem potrdil odlično formo. Po včerajšnjem podvigu je v Saporu v svojo korist odločil še drugo tamkajšnjo tekmo za svetovni pokal. To je bila že njegova 18. zmaga v tem tekmovanju, z njo pa se je še utrdil na vrhu skupne razvrstitve. Na odru za najboljše sta mu družbo delala domači matador Rjoju Kobajaši in Avstrijec Daniel Tschofenig, slovenski tabor pa je razveselil tudi 20-letni Žiga Jančar, ki je z 19. mestom osvojil prve točke med elito.

Prevc je do druge zmage v dveh dneh prišel s skokoma, dolgima 137,5 in 136,5 metra, za katera je zbral 277,7 točke. Že po prvi seriji je imel prednost, v finalu pa jo je kljub nekoliko manj sproščenemu nastopu uspel zadržati. Kobajaši je z daljšim drugim skokom (138,5 m) poskušal ogroziti vodstvo našega asa, a je zaostal za 3,5 točke. Tretje mesto je osvojil Tschofenig, ki je zbral 11,9 točke manj od Prevca.

Žiga Jančar je takole poletel do svojih prvih točk v svetovnem pokalu. FOTO: Issei Kato/Reuters

Nase opozoril mladi Jančar

Poseben uspeh je uspel mlademu Žigi Jančarju, ki se je s skokoma, dolgima 124 in 131,5 metra, uvrstil na 19. mesto in se prvič v karieri veselil točk svetovnega pokala. Timi Zajc je tekmo končal na 29. mestu, potem ko je pristal pri 123 in 120 metrih. Rok Oblak in Žak Mogel se nista prebila v finale.

»Iz Sapora se odpravljamo z lepo popotnico v Oberstdorf. Prvi skok na tekmi mi je uspel res dobro, drugi pa je bil nekoliko preveč agresiven že v počepu. A razmere so bile zelo dobre in je bilo dovolj za zmago,« je po tekmi povedal Prevc. Ob tem je poudaril, da je znova zelo užival v japonskem prizorišču, kjer slovenska reprezentanca tradicionalno dosega vidne rezultate.

Skakalna karavana se bo naslednji konec tedna zbrala v Oberstdorfu, kjer bo na sporedu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.