Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

Iz izjav nekaterih tekmecev, ki so jih dali po uvodnem dnevu 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu, je mogoče sklepati, da se jih je večina v boju za zlato lovoriko že vdala v usodo. Tudi avstrijski šampion Stefan Kraft, ki brani naslov najboljšega letalca na svetu izpred dveh let v domačem Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu, se je hitro sprijaznil s tem, da ne more premagati Domna Prevca.

Toda slovenski šampion na presenečenje vseh po uvodni seriji posamične tekme ni bil v vodstvu. Potem ko je glavni trener Robert Hrgota tvegal in mu dodatno skrajšal nalet, so se razmere v zraku poslabšale, saj se je vzvratni veter spet okrepil. Ker je za nameček Prevc po odskoku naredil manjšo napako, po kateri ga je zasukalo vstran, tako da je moral popravljati svoj letalni položaj, ni mogel izvleči več od 204 metrov ...