Prevčeva razočarano odmahnila z roko, Križnarjeva jezno odvihrala iz izteka

Tekma smučarskih skakalk za svetovni pokal v Willingenu se je razpletla precej presenetljivo. Zmago je s skokoma, dolgima 125 in 127 metrov, slavila Jacqueline Seifriedsberger, ki je za 4,1 točke pustila za seboj drugouvrščeno japonsko zvezdnico Saro Takanaši (119,5 m in 130,5 m). Avstrijska veteranka, ki je 20. januarja praznovala 33. rojstni dan, je drugič po Saporu 2013 ugnala vso konkurenco. Tretja je bila Nemka Katharina Schmid (119,5 m in 130 m).

Najboljša Slovenka je bila tokrat Nika Križnar (107 m in 130 m), ki se je s 25. mesta prebila na končno deveto. Nosilka rumene majice vodilne v skupni razvrstitvi Nika Prevc (103 m in 123 m) se je morala tokrat sprijazniti s 15. mestom. Katra Komar (96 m in 106 m) je pred mladinsko olimpijsko prvakinjo Tajo Bodlaj (101,5 m in 93 m) zasedla 26. mesto, Ajda Košnjek (97 m in 97 m) pa je zaokrožila trideseterico.

Na štartu je bilo sicer le 34 tekmovalk iz 13 držav, tako da so sinoči namesto kvalifikacij izpeljali zgolj tako imenovani prolog.

Nika Križnar je bila kot najboljša Slovenka tokrat deveta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nika Prevc po uvodni seriji kot najboljša Slovenka šele 21.

Po prvem »polčasu« sta bili na vrhu Avstrijki Jacqueline Seifriedsberger (125 m) in Marita Kramer (118,5 m), s katero je drugo mesto delila kanadska svetovna prvakinja Alexandria Loutitt (123,5 m).

Slovenke se v zahtevnih razmerah s spremenljivim vetrom, dežjem in nenajboljšo zaletno smučino niso znašle najbolje. Nika Prevc (103 m) je kot naša najboljša tekmovalka držala šele 21. mesto. Po odskoku je le razočarano odmahnila z roko, za prvouvrščeno Seifriedsbergerjevo pa je zaostajala že za 32,8 točke.

Mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj (101,5 m) se je v finale uvrstila kot 24., tik za njo je pristala Nika Križnar (107 m), ki je jezno odvihrala iz izteka, Katra Komar (96 m) in Ajda Košnjek (97 m) pa sta v drugi seriji napadli z 27. oziroma 28. mesta.

Jutri bo v Willingenu še druga ženska preizkušnja, začela pa se bo ob 11.30.