Zimski športi

Prevcu to ni bilo po godu, Zajc ne bo delal revolucije

Na zadnjem uradnem treningu pred moško olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu so izstopali Philipp Raimund, Stephan Embacher in Marius Lindvik.
Domen Prevc je imel v prvi seriji za trening četrto oceno. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Domen Prevc je imel v prvi seriji za trening četrto oceno. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Miha Šimnovec
8. 2. 2026 | 22:12
2:14
Na drugem in hkrati zadnjem uradnem treningu pred moško olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu, ki se bo jutri začela ob 19. uri, so imeli najboljše dosežke Nemec Philipp Raimund (100 m), Avstrijec Stephan Embacher (105,5 m) in Norvežan Marius Lindvik (105,5 m).

Med Slovenci je najbolje začel Domen Prevc, ki je imel četrto (99 m), deseto (99,5 m) in 21. oceno (101 m), medtem ko je Anže Lanišek (96,5 m/20. mesto, 100 m/11. in 104,5 m/5.) vidno stopnjeval svoje nastope. Timi Zajc (94,5 m/23., 99 m/28. in 100 m/12.) s svojim skakanjem ni bil najbolj zadovoljen.

Prevc: Zares bo šlo jutri

»Skakalnica je majhna, razmere so bile zahtevne, saj je veter pihal v hrbet, ker mi ni ravno po godu. Všeč mi je, da smo imeli ta trening, jutri pa bo šlo zares,« je svoj pogled proti jutrišnji tekmi usmeril Prevc, ki je – kot je sam dejal – videl, kje ima še rezerve in na kaj bo moral biti pozoren. 

Lanišek je bil zadovoljen, da je že s prvim skokom dobil pravo osnovo. »Že v počepu sem se dobro začutil, potem pa je šlo za malenkosti, ki na tako majhnih napravah odločajo, saj vsi skačemo v isto luknjo,« je pojasnil 29-letni Domžalčan in glede skakalnice pripomnil, da se od poletja ni prav veliko spremenila. »Še vedno je brez ritma, zato je treba biti na odskočni mizi potrpežljiv. Če bom, je možno vse,« je še poudaril član SSK Mengeš.

Zajc je ugotavljal, da se mu forma ni toliko dvignila, kot bi si želel. »Čaka me še veliko dela, se pa zavedam, da čez noč ne morem narediti revolucije. Nekako sem na robu trideseterice, zato moram nekaj odkriti, da se bom prebil vsaj v finale in s tem izpolnil svoj prvi cilj,« si je zaželel 25-letnik iz Hramš.

