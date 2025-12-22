Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

V Engelbergu je minuli konec tedna nase opozoril tudi mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher. Na sobotni tekmi, ki jo je v svojo korist odločil Domen Prevc, mu je padec pri 134 metrih odnesel uvrstitev v finale in nove točke za svetovni pokal, na včerajšnji pa je zasedel osmo mesto.

A še bolj kot z uvrstitvijo je navdušil z izjemnim nastopom v uvodni seriji, v kateri je poletel kar 145 metrov daleč. Z odličnim skokom je za meter izboljšal rekord velike naprave Titlis, ki sta si ga do nedelje lastila Domen Prevc (od leta 2016) in Japonec Rjoju Kobajaši (2018). Embacher je dobro pripravljenost v finalu potrdil še s 140-metrskim poskusom. Če bi torej upoštevali zgolj daljave, bi bil 19-letni član kluba iz Kitzbühla na drugi preizkušnji v Švici z naskokom najboljši.

Po tekmi je v pogovoru za avstrijsko nacionalno televizijo presenetil z odgovorom. »Tokrat je šlo vse brez težav – do doskokov,« se je na svoje težave pri pristankih ozrl dvakratni mladinski svetovni prvak (Planica 2024 in Lake Placid 2025) in samoironično pristavil: »Med božičnimi prazniki bom šel smučat. Da se bom naučil bolje smučati ...«

Ob Embacherju bodo na novoletni turneji, ki se bo v nedeljo začela v Obesrtdorfu, Avstrijo zastopali še Manuel Fettner, Jan Hörl, Stefan Kraft, Maximilian Ortner, Jonas Schuster in Daniel Tschofenig.