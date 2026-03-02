  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Prevc: Preveč adrenalina, da bi čutil bolečine; Avstrijec pred njim snel čepico

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je poletel do dveh zmag in rekorda na Kulmu. Že v Lahtiju bi si lahko konec tedna zagotovil veliki kristalni globus.
Domen Prevc je po rekordnem poletu kar žarel od silne sreče. FOTO: Christian Bruna/Reuters
Galerija
Domen Prevc je po rekordnem poletu kar žarel od silne sreče. FOTO: Christian Bruna/Reuters
Miha Šimnovec
2. 3. 2026 | 05:00
6:28
A+A-

Svetovni prvak v smučarskih poletih Domen Prevc je na spektaklu v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu z dvema zmagama le še potrdil, da je najboljši letalec na smučeh. A zlasti za sobotno slavje se je moral nadvse potruditi. Precej bolj, kot so mnogi pričakovali.

Potem ko je bil po uvodni seriji s poletom, dolgim 213,5 metra, še drugi za Stephanom Embacherjem (223 m), je v finalu z najboljšim nastopom tekme (228,5 m) postavil stvari na svoje mesto in se zavihtel na vrh. Mladi Avstrijec, ki je 12. januarja praznoval 20. rojstni dan, mu je odgovoril s pristankom blizu zelene črte za prevzem vodstva (219,5 m), v seštevku točk pa je bil prekratek za pičle 1,1 točke – za manj kot meter. Bistveno večji je bil zaostanek Embacherjevega rojaka Jonasa Schustra (215,5 m in 204,5 m), ki se je ob ognjenem krstu na letalnici veselil svoje prve uvrstitve na zmagovalni oder med svetovno elito ...

smučarski skokiDomen PrevcStephan Embachersmučarski poletiKulm

