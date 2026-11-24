Avstrijska deskarka Claudia Riegler kljub 53 letom še ne razmišlja o slovesu od tekmovalnega športa. Pred njo je že 32. polna sezona svetovnega pokala, v katero vstopa z novo motivacijo in nekoliko spremenjeno opremo. Po razočaranju v pretekli zimi si želi znova posegati po najvišjih mestih.

Izkušena Salzburžanka je v svetovnem pokalu debitirala novembra 1994 v Kaprunu, od sezone 1995/96 pa je stalnica na tekmovanjih. Čeprav se je zdelo, da ji motivacije pred novo sezono nekoliko primanjkuje, se je vse spremenilo na treningu v nizozemskem Landgraafu.

»Ko sem se odpravila na trening v dvorano, sem se spraševala, ali je ogenj v meni ugasnil. Toda po prvi vožnji sem bila znova navdušena. Motivacija se je vrnila v trenutku in od takrat ni več izginila,« je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedala Riegler.

Pomembna novost pred sezono je tudi menjava opreme. Za ta korak se je odločila po številnih odstopih v minuli zimi, ko je izgubila občutek stabilnosti in samozavesti. Z novimi deskami je na treningih spet našla pravo zanesljivost.

Njen cilj je ponoviti uspešno sezono pred dvema letoma, ko je bila četrta v slalomskem seštevku svetovnega pokala, se prebila na zmagovalni oder in zbrala številne uvrstitve med najboljšo osmerico.

Med vrhunci sezone posebej izpostavlja domačo tekmo v Bad Gasteinu in svetovno prvenstvo v Montafonu, ki bo zanjo še posebej čustveno. Če bo tam nastopila, bo to že njeno 15. svetovno prvenstvo. V karieri je zbrala kar 445 nastopov v svetovnem pokalu, šest zmag in 30 uvrstitev na zmagovalni oder.

Rieglerjeva želi navdihovati tudi mlajše generacije. »Najlepši kompliment je, ko mi tekmovalke povedo, da sem jim navdih. Želim jim pokazati, da je mogoče še veliko več, kot si mislimo,« je pred novo sezono še dejala Avstrijka.